FESPACO 2017 : Le contenu de la biennale présenté à Abidjan

Abidjan (Côte d’Ivoire). La salle Kodjo Ebouclé du Palais de la Culture de Treichville d’Abidjan a refusé du monde, le jeudi 5 janvier 2015 à l’occasion de la conférence de presse de lancement de la 25ème édition du FESPACO qui aura lieu du 25 février au 4 mars 2017, à Ouagadougou, sous le thème : « Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel ». La Côte d’Ivoire est le pays invité d’honneur de cette 25ème édition avec comme ambassadeur la méga star de reggae Alpha Blondy.

Vingt films représentant 15 pays ont été retenus par les organisateurs du festival du continent africain. Parmi ces 20 films figurent les œuvres de trois réalisateurs burkinabè à savoir « Frontières » de Apolline Woye Traoré, « La forêt du Niolo » de Adama Roamba et « Thom » de TahirouTasséré Ouédraogo.

La Côte d’Ivoire figure dans cette sélection avec deux films : « Innocent malgré tout » des réalisateurs Kouamé Jean de Dieu et Kouamé Mathurin Samuel Codjovi et « L’interprète » d’Olivier Meliehe Koné.

Le film « Frontières » d’Apolline Woye Traoré est une co-production ivoiro-burkinabè.

De 760 films en 2015, l’ensemble des films inscrits est passé en 2017 à plus de 1000 films.

Pour le marché international de la télévision et du cinéma africain (Mica), ce sont 100 films qui ont été inscrits à la 18ème édition.

Etaient présents à cette cérémonie, les Ministres en charge de la Culture, Tahirou BARRY du Burkina et Maurice K. BANDAMA de la Côte d’ivoire, l’Ambassadeur du Burkina en Côte d’Ivoire, Mahamadou ZONGO, le président du Comité national d’organisation du FESPACO, Stanislas MEDAH et le Délégué Général du FESPACO, Ardiouma SOMA.

Service presse de l’Ambassade

du Burkina en Côte d’Ivoire

Liste des films longs métrages en compétition officielle



1- A MILES IN MY SHOES (Saïd Khallaf) Maroc

2- AISHA (Chande Omar) Tanzanie

3- À LA RECHERCHE DU POUVOIR PERDU (Mohammed Ahed Bensouda) Maroc

4- FELICITE (Alain Formose Gomis) Sénégal

5- FRE (Kinfe Banbu) Ethiopie

6- FRONTIERES (Apolline Woye Traoré) Burkina Faso

7- INNOCENT MALGRE TOUT (Kouamé Jean De Dieu) Côte d’’Ivoire

8- L’INTERPRETE (Olivier Meliehe Kone) Côte d’Ivoire

9- L’ORAGE AFRICAIN -UN CONTINENT (Sylvestre Amoussou) Bénin

10- LA FORET DU NIOLO (Adama Roamba) Burkina Faso

11- LE GANG DES ANTILLAIS (Jean Claude Barny) Guadeloupe

12- LE PUITS (Lotfi Bouchouchi) Algérie

13- LES TOURMENTS (Sidali Fettar) Algérie

14- LIFE POINT (Brice Achille) Cameroun

15- LIALIA, UNE FILLE TUNISIENNE (Mohamed Zran) Tunisie

16- PRAISING THE LORD PLUS ONE (KwawPaintsil Ansah) Ghana

17- THE LUCKY SPECIALS (Rea Rangaka) Afrique du Sud

18- THOM (Tahirou Tasseré Ouedraogo) Burkina Faso

19- WULU (Daouda Coulibaly) Mali

20- ZIN’NAARIYA ! (Rahmatou Kéïta) Niger