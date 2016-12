Edifices publics : La touche décorative du ministère de la culture

Le ministère de la culture, des arts et du tourisme a remis des œuvres d’art plastiques à différentes institutions publiques. C’est le premier ministère qui a servi de cadre à cette cérémonie dans la soirée du mardi 27 décembre 2016. Au total, ce sont 180 œuvres d’art diverses d’une valeur de plus de 100 millions de F CFA qui serviront à décorer des édifices publics, tout en promouvant les artistes, en leur permettant de vivre de leur génie.

109 tableaux peints, 62 sculptures sur bois et sur bronze et 9 batik. C’est l’acquisition du ministère en charge de la culture au profit des institutions publiques. C’est en 2012 que le conseil des ministres avait décidé de mettre en place un mécanisme de commande publique d’œuvres d’art pour la décoration des édifices publics.

Finalement, c’est en 2015 que cette opération a été mise en route, ce qui a permis cette première acquisition d’une valeur de 100 620 000 FCFA. L’objectif d’une telle opération est entre autre, de favoriser la promotion et la commercialisation au niveau national et international des œuvres d’art plastiques et appliquées ; inciter la population à la consommation des œuvres d’art.

Elle vise également à donner une âme et une identité nationale aux espaces et bâtiments de l’Etat ; améliorer qualitativement et quantitativement la production des œuvres plastiques et favoriser l’émergence d’une véritable économie de la culture au Burkina Faso.

Après avoir reçu symboliquement le lot d’œuvres au compte de la primature, Paul Kaba Thiéba a ensuite visité quelques pièces exposées. Il s’est dit « très impressionné par la diversité des œuvres, des expressions artistiques, la richesse de notre patrimoine artistique ». Pour lui, cette initiative du ministère de la culture est à saluer et à poursuivre.

Les artistes ont, quant à eux, salué l’initiative en ce qu’elle permettra de consolider l’employabilité dans leurs domaines.

Pour le donateur, le ministre de la culture des arts et du tourisme, Tahirou Barry, la mise en place de ce mécanisme d’acquisition et l’opérationnalisation du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) permettront de booster la filière et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des artistes plasticiens.

Et tout cela sera couronné par l’adoption d’une loi en cours, dite loi de 1% qui vise à retenir 1% du montant des constructions des bâtiments publics et privés pour la décoration.

« Ces décisions constituent des avancées considérables au profit des acteurs culturels et contribueront à l’amélioration des conditions de vie et de travail des artistes en termes de qualification, de professionnalisation, d’intégration et de promotion sociale », s’est réjoui Tahirou Barry.

Il a rappelé que dans certains pays développés, les plus grosses fortunes se recrutent dans le monde culturel. Même si cela est loin d’être le cas au Burkina Faso, le patron du département de la culture a dit espérer que l’initiative engagée est un pas important. Il faut désormais avoir un regard sur l’essor des activités culturelles et touristiques.

Tahirou Barry a par ailleurs exhorté les artistes à travailler de façon rigoureuse et avec professionnalisme pour relever le défi de la qualité et de la quantité.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net