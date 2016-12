L’ITIE : Des acteurs outillés sur le contenu du nouveau code minier à Bobo-Dioulasso

LEFASO.NET | Par Romuald Dofini • jeudi 22 décembre 2016 à 19h18min

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) organise à Bobo-Dioulasso un atelier de formation au profit des hommes de presse et les membres du comité de pilotage sur le code minier et ses implications. Cette session de formation a pour objectif de partager avec l’ensemble des participants, le contenu du nouveau code minier et voir éventuellement ses différentes évolutions de 2003 à 2015.