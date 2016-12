Université Aube Nouvelle : Des conseils pratiques prodigués aux étudiants

A l’Université Aube Nouvelle, on est soucieux de la réussite des étudiants. Pour cela, on met de leur côté le maximum d’informations pour leur réussite. « Nous avons voulu cette rencontre avec vous pour échanger sur un certain nombre de sujets. Dans un premier temps, nous allons vous donner des informations nécessaires et par la suite, nous allons vous écouter », a ainsi introduit le recteur de l’Université Aube Nouvelle.

La ponctualité pour commencer

Pour l’occasion, les apprenants n’ont pas marchandé leur déplacement à l’Amphi R1. « Comme vous le savez, la rentrée est prévue pour début janvier 2017. Prenez donc vos dispositions car cette année, comme de par le passé, nous allons être exigeants sur le respect des heures », a ajouté le recteur. Selon les enseignants, l’année passée, des étudiants se permettaient des retards de trente minutes à une heure pour trois heures de cours programmés. « Ce n’est pas normal. Si le cours doit durer trois heures, vous devez être là au début. Cela est aussi valable pour les étudiants du jour que ceux du soir », a insisté un autre enseignant. Avant que le recteur ne renchérisse : « Si vous vous comportez ainsi, vous aurez une formation lacunaire et c’est ce que nous ne voulons pas ici ».

L’autre point abordé est relatif à la soutenance des mémoires de Master. Pour le corps professoral, beaucoup d’étudiants, après avoir validé leur année, ne prennent plus la peine de préparer leurs soutenances. « On en connait qui ont fait plus de cinq ans sans soutenir. Alors que si vous ne soutenez pas, c’est comme si votre formation n’est pas validée. Vous vous faites du tort en ce moment car vous aurez besoin un jour du diplôme pour un emploi », a déploré le doyen de la Faculté d’Economie. Nouvelle disposition dès cette année, les semestres 6 et 10 ont été dégagés pour permettre aux étudiants de faire de la recherche, en vue de leurs soutenances.

Le système LMD comme référentiel de formation

Le sérieux et la discipline dans le travail sont des valeurs clés à la réussite. Foi des enseignants. Pour cela, ils ont invité les étudiants à « se former véritablement ».

L’Université Aube Nouvelle a fait du système LMD (Licence-Master-Doctorat) son système de formation. Les enseignants connaissent parfaitement les tenants et les aboutissants de ce système. Une présentation en a d’ailleurs été faite aux étudiants.

Pour cette rentrée académique, l’administration a revu à la baisse les tarifs de certains Masters. Cette baisse atteint par moment 300 mille francs CFA. Une aubaine à saisir pour ceux qui désirent se former à l’Université Aube Nouvelle où « la qualité de l’enseignement préoccupe au plus haut niveau ».

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net