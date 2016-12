Ministère de la culture, des arts et du tourisme : 31 agents décorés

Ce lundi 19 décembre 2016 a eu lieu au ministère de la culture, des arts et du tourisme, une cérémonie de décoration d’agents méritants. 31 personnes au total ont été distinguées dans les différents grades dont un fait commandeur, trois officiers et 27 chevaliers de l’ordre du Mérite des Arts, des lettres et de la communication. En présence du ministre Tahirou Barry.

Cette année encore, la tradition a été respectée au ministère de la culture, des arts et du tourisme. Le mérite de 31 agents du domaine a été reconnu par la nation burkinabé. Ils ont reçu ce lundi 19 décembre 2016, des médailles d’honneur en présence de parents, amis et connaissances.

Parmi les récipiendaires, cinq ont été admis à la retraite, et ont reçu des cadeaux des mains du ministre de la culture. Pour le ministre Tahirou Barry, c’est un sentiment de joie, lui qui rappelle que la nation est reconnaissante à tous les grands hommes de culture. Pour le récipiendaire Cessouma Ibrahima, du service communication du ministère, c’est la presse qui est à l’honneur. Il dédie sa médaille à ses collègues, amis et parents. Tout comme lui, Mme Hien née Kienou Assita s’est dit heureuse et à dédié elle aussi sa médaille à ses collègues et surtout à sa famille qui ne cesse de la soutenir.

L’artiste musicien Théodore Bamogo alias Bamos Théo, a, quant à lui remercié le bon Dieu pour cette grâce. Stanislas Méda, lui a été fait commandeur, il a relevé que c’est un sentiment de joie qui l’anime après trente ans au service de la nation. Il a rappelé que c’est une interpellation à avoir de la discipline dans le travail et à redoubler d’effort.

Rita Bancé /Ouédraogo (Stagiaire)

Lefaso.net