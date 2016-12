11 décembre 2016 au Sénégal : L’ambassade du Burkina Faso a célébré avec les compatriotes et les pays amis

L’Ambassade du Burkina Faso à Dakar a brillamment célébré la fête anniversaire de l’accession du Burkina Faso à l’indépendance le 11 décembre avec les Burkinabè vivant au Sénégal, et le 14 décembre officiellement avec tout le corps diplomatique et l’Etat du Sénégal.

Après la levée des couleurs le matin à l’ambassade, Son Excellence Madame l’Ambassadeur Aline KOALA a convié tous les Burkinabè à sa résidence à 13h pour célébrer en symbiose avec la mère patrie, la fête nationale.

Venus de tous les secteurs, anciens, cadres des grandes institutions internationales, jeunes, étudiants, enfants, tous étaient de la partie avec une effervescence des grands jours. Les Faso danfani rivalisaient de coupes.

A cette occasion, l’Ambassade a mis en valeur des mets typiques du terroir mijotés par des femmes burkinabè. Ainsi, le gonré, le riz au Soumbala, le tôt, le babenda, le gnon, le Zamné, les galettes, le porc au four, les brochettes, le dolo, le ZomKoom… étaient à l’honneur.

Les pas de danses traditionnelles et modernes ont permis aux différentes cultures de s’exprimer, de se brasser dans une ambiance fraternelle. A cette occasion, des compatriotes ont été décorés : le Professeur Sawadogo Jérôme Germain dans l’Ordre des Palmes Académiques et dans l’Ordre du Mérite Burkinabè pour monsieur Ouédraogo William Secrétaire des Affaires Etrangères et Dr Kiba Augustine, déléguée CSBE (Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger, ndlr) et présidente de l’association des femmes. Madame l’Ambassadeur a livré un message à ses compatriotes.

Rappelant le thème choisi par Son Excellence M. le Président du Faso Rock Marc Christian KABORE : « Démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social », elle les a rassurés de leur importance pour la mère patrie et la nécessité pour tous de soutenir les Autorités dans la mise en œuvre du PNDES dont la table ronde de levée de fonds a connu un succès éclatant les 7 et 8 décembre 2016 dernier à Paris.

Après les compatriotes, les diplomates



Après le 11 décembre avec la communauté à la résidence, l’Ambassadeur a organisé une réception officielle avec tout le corps diplomatique accrédité au Sénégal, les Organisations internationales et l’Etat du Sénégal le 14 décembre 2016.

La cérémonie s’est déroulée dans les jardins de l’Hôtel Ngor Diarama.

C’était une belle occasion de faire la promotion de l’image du Burkina Faso sur le plan international et de sensibiliser les partenaires sur la stabilité du pays et sur les opportunités d’affaires. Ainsi, des panneaux publicitaires de l’APEX étaient présents et des spots publicitaires sur des domaines divers : tourisme, investir au Burkina Faso et sur le PNDES étaient diffusés en boucle sur de grands écrans sous l’émerveillement du public venu nombreux.

Le Gouvernement du Sénégal était représenté officiellement par le Ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Mbagnick NDIAYE qui, à la suite du discours de madame l’Ambassadeur, a livré un message très élogieux sur les relations amicales, fraternelles et partenariales qui unissent les deux pays. Il a rappelé les accords signés en 2014 à Ouagadougou lors de la Grande Commission mixte entre les deux pays. Il a rappelé aussi la forte implication du Sénégal dans les grandes rencontres culturelles et touristiques organisées avec brio par le Burkina Faso depuis de longues années. Il a insisté sur l’implication personnelle du Président, Son Excellence Monsieur Macky Sall lors de la crise insurrectionnelle connue par notre pays et l’engagement constant du Sénégal à consolider toujours les liens privilégiés entre le Burkina Faso et le Sénégal.

Il a remercié Madame l’Ambassadeur pour sa sollicitude et sa disponibilité constante à partager l’expérience du Burkina Faso dans les domaines de la culture et du tourisme. Il a remercié le Burkina Faso pour son dynamisme remarquable et a renouvelé ses félicitations aux autorités du Burkina pour le succès de la table ronde de Paris autour du PNDES.

La musique burkinabè était de la partie et c’est sur les notes de Floby, Miss Maya, Salif Wiidga, DEZ Altino etc. que la réception s’est déroulée au grand bonheur des compatriotes présents et des invités.

L’Ambassade se félicite du succès de ces deux manifestations qui ont porté haut l’image du Burkina Faso.

Ambassade du Burkina Faso

DAKAR