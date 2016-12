CAN, Gabon 2017 : Appel à souscription pour la préparation et la participation des Etalons

Ce sera notre onzième participation et, notre cinquième d’affilée, à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Le bilan, pour un pays qui a participé pour la première fois à cette biennale du football en 1978 au Ghana, est fort éloquent : une quatrième place en 1998 au Burkina Faso et une place de finaliste en 2013 en Afrique du Sud.

Pour rééditer de telles performances, il nous faut tous ensemble nous mobiliser autour de notre équipe nationale en vue de réunir les conditions et de mettre toutes les chances du côté des Etalons pour un parcours héroïque au Gabon. Toutes les composantes de la Nation doivent apporter leur contribution.

Dans cette optique, le Gouvernement, à travers le Ministère en charge des Sports, lance un appel à la souscription pour soutenir les Etalons dans leur préparation et leur participation à la CAN, Gabon 2017.

Sociétés, Entreprises, Ministères, Administration publique et privée, Supporters, toute personne de bonne volonté, contribuons massivement en nature et en espèces pour accompagner les Etalons vers la victoire.

L’ Equipe nationale de football qui est une des meilleures vitrines du Burkina Faso dans le monde et qui est aussi facteur de cohésion et d’unité nationale, compte sur notre soutien pour relever les futurs défis qui se dressent face à elle, au bonheur et à la fierté de tous.

Aucun don n’est négligeable ou petit, fort du dicton selon lequel, ce sont les petits ruisseaux qui font les fleuves et les mers.

Le département sait compter sur chacun et chacune. Je saisis cette occasion pour remercier les sponsors qui accompagnent le département et nos fédérations dans leurs efforts de développement du sport national et également tous les Burkinabè pour leur contribution à cet élan de soutien à nos Ambassadeurs.

Votre contribution peut être transmise directement par vos soins à la DAF du Ministère contre un avis de souscription faisant foi. Vous pouvez aussi souscrire en prenant attache avec :

 Le Ministère des Sports et des Loisirs : tél : (00226) 25312516 ou (00226) 25318480 ;

 Email : dcpm.msl2016@gmail.com ; ou alors, par :

 Compte bancaire BSIC : BF108 01001 020645300019 83 ;

 Et Compte Airtel money : *400*4*1*9454198*Montant*Code PIN # ou *400*5*1*9454198*Montant*Code PIN de l’agent Airtel # (pour ceux qui n’ont pas de compte Airtel Money) ;



Tous ensemble avec les Etalons !

En avant pour la victoire à la CAN, Gabon 2017 !

Dr Taïrou BANGRE