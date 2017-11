Faso-foot : La machine asfasienne toujours grippée

Le championnat burkinabè de football gagne en maturité et en qualité. Les matchs de la sixième journée l’ont démontré. Sur la pelouse du Stade du 4 Aout, deux rencontres étaient au programme ce samedi.

L’EFO recevait le Rail club du Kadiogo (RCK). Dans cette rencontre très tactique, les deux clubs se sont quittés sur un score nul d’un but partout (1-1). Les Cheminots, premiers à ouvrir le score à la 46e minute par Amani Sylla, ont été rattrapés par les Stellistes à la 54e minute. Profitant d’une incompréhension le défenseur et son portier, l’attaquant des Bleu et Blanc, Kassoum Doumbia, a remis les pendules à l’heure pour son club. Malgré les assauts répétés et les ripostes, le score est inchangé à la fin du jeu.

L’ASFA-Yennenga tenue en échec

La seconde rencontre a mis aux prises l’ASFA-Y à RAHIMO FC. Les Académiciens de Bobo-Dioulasso n’ont pas eu du respect pour leurs ainés. Dans la rencontre, ils ont sérieusement rudoyés les joueurs de l’ASFA-Yennenga. Le milieu du terrain des Bobolais, Razack Coulibaly a même été expulsé pour cumul de cartons jaunes.

Les Asfasiens, malgré leur supériorité numérique, n’ont pas su profiter cet avantage. Avec une attaque maladroite devant les buts, les Jaune et Vert ont concédé le nul (0-0) à la fin du match. Une contreperformance les hommes de Malick Djabir qui démarrent difficilement la saison.

L’USCO fait le miracle

Si un club fait sensation en ce début de championnat, c’est bien l’Union sportive de la Comoé (USCO). En effet, le club de Banfora occupe actuellement la deuxième place avec 14 points et a le co-meilleur buteur du championnat, Mahamoudou Fofana. Le club a surpris l’Union sportive des forces armées (USFA) ce soir à Banfora (2-0). Pour un club qui a joué le maintien la saison dernière, c’est un véritable exploit qui est en train de s’opérer.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net

Résultats provisoires de la 6e journée

MAJESTIC 2-0 SANTOS

RCK 1-1 EFO

BOBO SPRT 2-4 ASFB

RCB 0-1 SALITAS

AJEB 1-1 USO

USCO 2-0 USFA

POLICE 1-0 SONABEL

ASFAY 0-0 RAHIMO