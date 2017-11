10e UACO : Les écoles de formation mène la réflexion sur les défis du numérique

En marge de la 10e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO), se tient ce vendredi 17 novembre 2017, le forum des écoles et instituts de formation en information, communication et cinéma. Une innovation à mettre à l’actif de ces 10e UACO et qui réunit plusieurs écoles de formation du Burkina, mais aussi de six pays de la sous-région.

C’est sous le thème « Les écoles de formation en information, communication et cinéma face aux défis du numérique » que se tient ce forum des écoles et instituts de formation en information, communication et cinéma. Il constitue une occasion pour les responsables de ces écoles venus du Burkina Faso, mais aussi des pays de la sous-région, d’échanger leurs idées, mais aussi de partager leurs expériences pour une formation de meilleure qualité dans un monde en perpétuelle évolution technologique.

En effet, avec le développement du numérique, ces écoles de formation doivent désormais s’adapter pour être en phase avec l’évolution de la technologie et donner ainsi aux étudiants qui y sont formés les compétences nécessaires pour être compétitifs sur le marché de l’emploi. « Il faut tirer profit du numérique. Savoir adapter ce qui est enseigné dans nos écoles à cette évolution. Le métier de journaliste, le métier de communicant, le métier de cinéma ne meurt pas. Il y a de nouveaux métiers qui naissent et toute la question est de savoir saisir ces opportunités. », souligne le ministre de la communication, Remis Fulgance Dandjinou.

Propos partagés par Aicha Tamboura, directrice générale de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC), qui estime que la formation classique demeurera toujours, parce que c’est une formation de base. Les écoles doivent donc savoir juste exploiter les avantages et les opportunités qu’offrent le numérique, afin de renforcer et adapter la formation dans leurs domaines respectifs.

Le délégué des élèves, Oswald Gaétan Séguéda, lui appelle également les écoles à « oser un virage pédagogique » pour ne pas être en marge de l’évolution technologique. Et ce, parce que le numérique s’est imposé à tous et il est indispensable que les écoles mettent sur pied la bonne démarche pédagogique pour une utilisation efficace du numérique.

A l’issue de ce forum, un réseau des écoles et instituts de formation dans les métiers de l’information, de la communication et du cinéma de la sous-région sera créé pour mutualiser leurs expériences.

Justine Bonkoungou

Lefaso.net