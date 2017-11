Avis d´appel d’offre pour le recrutement d’un consultant

Oxfam est une organisation internationale non gouvernementale, membre d’Oxfam International, une confédération internationale de 17 organisations travaillant ensemble dans 98 pays avec des partenaires et d’autres alliés dans le monde.

Oxfam concentre ses activités sur la fourniture d’une réponse globale à la pauvreté, le travail cohésif dans les quatre domaines qui constituent son identité : la coopération au développement, l’action humanitaire, le commerce équitable, la mobilisation sociale, les campagnes et l’éducation à la citoyenneté mondiale.

Oxfam recrute un consultant au Burkina Faso pour la réalisation de l’évaluation finale du projet filets sociaux ARAA-CEDEAO et vous invite à soumettre une proposition, selon les conditions détaillées dans les Termes De Référence

Les Termes De Référence contenant les instructions complète peuvent être retiré à OXFAM

Les offres techniques et financières seront déposées sous plis fermé au plus tard, le Jeudi 23 novembre 2017 à 17 heures 00 mn délai de rigueur, à OXFAM sis Avenue Baor Ganga, Zone du Bois, Tel : (+226) 25 36 20 68 et à l´adresse électronique infoburkina@oxfamintermon.org

Nous nous réjouissons de recevoir une proposition de votre part et nous vous remercions par avance de votre intérêt.