Ruines de Loropéni : Le plan de gestion validé

La direction des sites classés au patrimoine mondial a procédé à la validation du plan de gestion et de conservation des ruines de Loropéni le mardi 14 novembre 2017. Cette rencontre tenue dans la salle de réunion du site a réuni les acteurs locaux et les services techniques du ministère de la Culture.

Huit ans après son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, les autorités du ministère de la Culture à travers sa direction des sites classés multiplient les actions pour une grande visibilité du site. Dans ce sens la direction a organisé une rencontre pour la validation du plan de gestion qui court de 2011 à 2020. Ce plan vise le renforcement des mécanismes de protection et de gestion, l’amélioration de la qualité des visites, la promotion et la mise en œuvre d’un programme de recherche scientifique et le renforcement des pratiques de conservation préventives.

Cette rencontre de validation selon le directeur des sites classés est une ligne directrice pour les acteurs chargés de la protection des ruines de Loropéni. Pour Léonce Ki, il s’agit de faire en sorte que les acteurs aient un document de référence permettant de mieux coordonner les actions pour la conservation des ruines. Il poursuit en affirmant que « ce document est notre boussole et ne peut avoir sens si tous les acteurs impliqués ne connaissent pas leur rôle ». [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Dalou Mathieu Da

Correspondant régional