Coopération Burkina - BAD - Banque Mondiale - FIDA : Revue conjointe des projets pour leur meilleure mise en œuvre

Une énième revue conjointe des portefeuilles de projets entre la BAD (Banque africaine de développement), la Banque Mondiale, le FIDA (Fonds international de développement agricole) et le gouvernement burkinabè à Ouagadougou. La cérémonie d’ouverture des travaux s’est faite en présence de madame la ministre de l’Economie, des finances et du développement, Rosine Coulibaly/Sori, ce mardi 14 novembre, à la salle des conférences de Ouaga 2000.

« Quelle synergie d’actions entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers pour une mise en œuvre effective et efficiente des projets de développement ? » Tel est le thème retenu pour la revue conjointe des portefeuilles des trois bailleurs de fonds en coordination avec le gouvernement du Burkina en ce qui concerne l’année 2017.

Cette revue conjointe des trois partenaires techniques et financiers se déroule dans un contexte de l’an II de la mise en œuvre du PNDES. A ce propos, ces trois partenaires ont déjà à leur actif, à cette date, environ 1 300 milliards de F CFA en termes d’investissements contre 895 milliards de F CFA pour l’année 2016. C’est en somme, un portefeuille global de 45 projets, soit 36 projets nationaux et 9 projets régionaux que compte le trio partenaire à la date du 31 octobre 2017 au Burkina Faso.

Cheick Kanté, représentant résident de la Banque Mondiale et porte-parole des trois partenaires techniques et financiers

La présente rencontre, selon le représentant résident de la Banque Mondiale au Burkina Faso et porte-parole des bailleurs de fonds, Cheick Kanté, est la preuve du dialogue permanent existant entre les trois partenaires techniques et financiers et le gouvernement burkinabè. Il a également rassuré de la disponibilité constante des trois institutions à accompagner le Burkina Faso dans le développement.

Pour Rosine Coulibaly/ Sori, si cette revue révèle un rajeunissement et une amélioration de la qualité du portefeuille, elle est aussi assez révélatrice des efforts consentis par le gouvernement, notamment dans la commande publique, l’existence de fonds pour l’amorce des études de faisabilité des projets.

Rosine Coulibaly_Sori, ministre de l’économie, des finances, et du développement, rappelant les efforts du gouvernement et les défis à relever

La première responsable du département de l’Economie burkinabè n’a cependant exclu de rappeler pour terminer les défis à relever dont les maîtres mots sont croissance économique et réduction de la pauvreté.

Afin d’examiner ces défis qui, des dires du porte-parole des institutions financières, bloquent l’absorption accrue des ressources de développement, il a été fait le choix de focaliser la revue conjointe actuelle sur six centres d’intérêt. Il s‘agit concrètement de, la passation des marchés publics, l’application de la règlementation des projets et programmes de développement, la mise en vigueur des accords de financement, l’utilisation du fonds de préparation des projets et programmes, du suivi-évaluation de ces projets, puis de leur clôture.

une vue des participants à l’ouverture des travaux

A l’issue des travaux, il est donc prévu l’adoption d’une feuille de route, d’un plan d’action qui consistera à poursuivre permanence les responsabilités et les recommandations retenues.

Madame la ministre, ouvrant les travaux de cette revue conjointe a informé, par ailleurs, de la tenue prochaine d’une assemblée générale des projets et programmes, toujours dans le souci de bâtir des recommandations pour une meilleure avancée dans la mise en œuvre du PNDES.

Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net