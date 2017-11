27e Journées Nationales de la Qualité : Les meilleures entreprises burkinabè récompensées à Bobo-Dioulasso

C’est la première fois qu’une haute personnalité de l’Etat, notamment le président du Faso parraine le prix national de la qualité créé il y a 27 ans. C’est aussi la première fois que l’on enregistre la participation exceptionnelle des qualiticiens de la Côte d’Ivoire et du Mali. Selon le président de l’ABMAQ (Association Burkinabè du Management de la Qualité) Frédéric François Gandaogo Kaboré, c’est un pas de géant dans la prise en compte des questions qualité et productivité dans le développement du Burkina.

Placé sous le thème « Faire des 5S KAIZEN un levier de performance des secteurs publics et privés au Burkina Faso », cette rencontre fut un moment de partage d’expérience pendant 96 heures. Ainsi, plusieurs questions étaient inscrites à l’ordre du jour à savoir la place stratégique que peut jouer la philosophie Kaizen qui constitue un axe majeur de la coopération japonaise en Afrique dans le cadre de la performance des entreprises et administrations publiques. Il a aussi été rappelé l’importance de la productivité et de la qualité dans la relance économique et ce dans le cadre macro-économique du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES).

Photo de famille des lauréats avec le président du Faso

Plusieurs entreprises ont manifesté leur volonté à aller vers plus de qualité et de productivité pour contribuer significativement à la relance et au dynamisme de l’économie du Burkina. Onze (11) entreprises au total ont pris part à cette 6e édition du prix burkinabè de la qualité et ont été notées sur la base de l’effectif de leur personnel permanent.

Pour examiner les rapports des auditeurs et sélectionner les entreprises candidates à récompenser, le jury du Prix Burkinabé de la Qualité 6e Edition s’est allié à l’Association Burkinabé pour le Management de la Qualité le 04 novembre 2017. Les entreprises ont été classées dans les catégories suivantes : Catégorie C : 1 à 20 employés ; Catégorie B : 21 à 100 employés ; Catégorie A : plus de 100 employés.

Cette année, c’est Coris Bank International qui remporte le Super Prix reçu des mains du président du Faso, Rock Marc Christian Kaboré, face à SOGEA/SATOM et le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).

Diakarya Ouattara, Directeur Général de Coris Bank International

C’est une grande joie pour le directeur général de Coris Bank International, Diakarya Ouattara, qui a laissé entendre ceci : « Depuis sa création, Coris Bank a cru à la qualité, seule voie qui mène à l’excellence et à la performance et s’engagé sur un management adossé à la culture de la qualité. Deux ans après sa création, ils se sont inscrits sur une démarche qualité en mettant en place le système de management de la qualité, ce qui a été couronné par le prix d’excellence. La plus grande satisfaction est la confiance manifestée par les clients et la population. Je dédie ce prix au président du conseil d’administration Idrissa Nassa, homme de qualité et de conviction, aux clients et à la population. Coris Bank s’engagera sur le chemin de l’excellence pour être le modèle de l’entreprise du Burkina sur le chemin de la performance de l’entreprise ». [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Haoua Touré

Lefaso.net