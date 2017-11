Institut des Sciences : Test de recrutement d’un (01) Ingénieur en travaux informatiques

A- CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent faire acte de candidature à ce test de recrutement, les candidats des deux (02) sexes, de nationalité burkinabè, âgés de 18 ans au moins et de 37 ans au plus au 31 décembre 2017, titulaire du diplôme d’Ingénieur en travaux informatiques à la date d’ouverture du test de recrutement et remplissant les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour l’exercice de l’emploi postulé.

Les personnes déjà engagées ou intégrées dans la Fonction Publique ne sont pas autorisées à prendre part à ce test de recrutement.

Les personnes déjà admises à un concours ou en formation dans une

école de formation professionnelle depuis plus d’un (01) mois ne sont pas autorisées à prendre part à ce test de recrutement.

B- COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature est composé comme suit :

une demande manuscrite revêtue d’un timbre fiscal de 200 FCFA,

adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Institut des Sciences (IDS), datée et signée du candidat et indiquant son adresse complète ;

un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité burkinabé en cours de validité ;

une photocopie légalisée du diplôme exigé ;

un certificat de visite et de contre-visite revêtu d’un timbre fiscal de 300 FCFA, attestant que le candidat a une acuité visuelle normale ou normale après correction et n’est atteint de surdité ;

un curriculum vitae.

Aucun dossier incomplet ne sera recevable.

Les dossiers de candidature sont reçus aux périodes, jours, heures et lieu ci-après :

période : du mardi 07 novembre au lundi 20 novembre 2017 ;

jours de réception : tous les jours ouvrables ;

heures : de 08 heures à 14 heures ;

lieu : Direction des Ressources Humaines de l’Institut des Sciences (IDS).

C- DEROULEMENT DU TEST

Le test se déroulera en deux phases :

une première phase consistant en une présélection sur dossier ;

une seconde phase consistant en une sélection des candidats présélectionnés.

La liste des candidats présélectionnés sera publiée par voie d’affiche à l’IDS et les candidats seront convoqués pour un entretien avec un jury spécialisé.

L’accès à la salle d’entretien pour les candidats présélectionnés est subordonné à la présentation du récépissé d’inscription et de la carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) ayant servi au dépôt du dossier.

Les candidats sont informés que les déclarations de perte de CNIB ne sont pas acceptées. Par conséquent, il leur est recommandé de faire établir en double les photocopies légalisées de leur CNIB ayant servi au dépôt du dossier.

A l’issue de la sélection, les candidats définitivement admis seront engagés en qualité de contractuels permanents de l’Institut des Sciences (IDS).

Le Directeur Général

Pr. Adjima THIOMBIANO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques