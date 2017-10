Burkina Faso-Cap vert : Les Etalons sans Bakary Koné et Issouf Paro

Les éliminatoires du Mondial 2018 prennent fin en ce mois de novembre. Les Etalons, à cette journée, affrontent les Requins bleus du Cap vert. L’entraineur n’entend pas rater cette ultime occasion d’inscrire son nom et celui des Etalons dans l’histoire du football mondial. Pour cela, il a fait appel à 24 joueurs, les plus en forme du moment.

Des absences et des retours remarquables

L’ossature de l’équipe est maintenue. Charles Kaboré, Alain et Bertrand Traoré, Hervé Koffi, Blati Touré, Préjuce Nakoulma, Aristide Bancé sont sur la liste de l’entraineur. Cependant, d’autres habitués de la sélection nationale sont absents. Bakary Koné, Issouf Paro, Abdoul Razack Traoré manquent à l’appel. « Bakary Koné a un cumul de cartons jaunes, il est donc suspendu », a expliqué Paolo Duarte. Le cas Issouf Paro, l’entraineur a indiqué qu’il est actuellement dans une phase qui commande qu’il se concentre.

Pour résoudre cela, Paulo Duarte a convoqué des garçons aussi en forme. Certains signent leur retour, d’autres intègrent nouvellement le groupe. Aboubacar Sawadogo, gardien du Rail club du Kadiogo, Alassane Sango retrouvent l’équipe A. Zakaria Sanogo, sociétaire du club autrichien de TSV Hatberg et Hassane Bandé, de Maline en Belgique, sont les deux nouveaux du groupe. « Ce sont des jeunes qui ont du potentiel. Ils sont rapides et techniques dans le jeu », s’est justifié Paulo Duarte.

Les Etalons en difficultés

A l’issue de la quatrième journée, les Etalons n’avaient plus déjà leur destin en mains après le nul (2-2) face au Sénégal. Pire, après leur défaite, (3-1), face à l’Afrique du Sud, leurs chances de qualification au Mondial sont devenues quasi nulles. Deuxièmes du groupe D avec 6 points, les Etalons doivent impérativement battre le Cap Vert par un large score et prier le ciel que l’Afrique du sud, dans la double confrontation avec le Sénégal fasse une victoire et un nul. Une équation très difficile à résoudre voire inespérée pour le Onze national. Mais l’impossible n’est pas burkinabè.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net

Liste des joueurs convoqués

Gardien : Daouda Diakité (AS TANDA), Aboucar Sawadogo (RCK), Hervé Koffi(Lille)

Défenseurs : Yacouba Coulibaly (Havre), Alassane Sango (So Cholet), Dylan Ouedraogo (Monaco), Mohamed Ouattara (Wyda Casa), Mohamed Koné (locomotiv Tashind), Steve Yago (Toulouse), Dayo Issouf (Rsb), Patrick Arnaud Malo (Smouha)

Milieux : Charles Kabore (Krasnodar), Blaty Touré (Omania), Préjuce Nakoulma (Nantes), Cyrille Bayala (Lens), Bertrand Traore (Lyon), Alain Traore (Al Makriya), Bakary Bouba Saré (Belenses), Ky Stephane (Omonia),Ousmane Sylla (Constantine), Zakaria Sanogo (Tsv H)

Attaquants : Aristide Bance (Al Masry), Bandé Hassane (Maline Belgique), Banou Diawara (Semouha)