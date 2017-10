Médiateur du Faso : Saran Séré/Sérémé a prêté serment

LEFASO.NET | Oumar L. OUEDRAOGO • vendredi 27 octobre 2017 à 23h22min

C’est en présence des plus hautes autorités du pays, leurs excellences messieurs le Président du Faso et le Premier Ministre, des Présidents d’Institution et des membres du Gouvernement, que le nouveau Médiateur du Faso, Saran Séré/Sérémé a prêté serment devant les membres du Conseil du Constitutionnel.