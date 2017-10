Côte d’Ivoire : Soro Guillaume rentre et joue au dégel de la situation !

Le Président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Soro Guillaume, est de retour dans son pays, la Côte d’Ivoire. Et ce, après de deux mois d’absence, sous-tendue par de nombreuses spéculations sur des tensions croissantes entre lui et le président, Alassane Dramane Ouattara, dans la perspective de la présidentielle de 2020.

Au-delà de son poste politique qui avait été engagé dans les débats, c’est même son avenir politique qui était mis en pointillé par une partie de l’opinion. Les derniers développements de l’actualité en Côte d’Ivoire, notamment son absence au dernier Congrès du RDR (Rassemblement des républicains (RDR) en début septembre 2017, la mise à l’écart de certains de ses proches vis-à-vis des sphères décisionnelles et surtout l’arrestation de Souleymane Kamaraté Koné, alias « Soul To Soul », proche et son chef du protocole le 9 octobre dernier pour « complot contre l’Etat » dans cette affaire dite « caches d’armes ».

Avec tous ces ingrédients, la ‘’longue absence’’ du Président de l’Assemblée nationale était l’objet de toutes les spéculations, certains ayant même affirmé que le camp Ouattara se préparait à l’éjecter de son fauteuil à l’hémicycle. Le retour au ‘’bled’’ en cette soirée dominicale de l’ex-patron de la rébellion ivoirienne n’était donc pas un simple acte. Et Soro Guillaume n’est pas rentré sur la pointe des pieds, dira-t-on.

« Je suis revenu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour contribuer du mieux que je peux à l’apaisement, contribuer à travailler à la réconciliation et à la paix civile », a-t-il déclaré à la presse à son arrivée à l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny. Devant la centaine de ses proches qui ont tenu à marquer leur présence à son arrivée, Soro Guillaume a lancé un « appel au dialogue et à la paix ».

Mieux, il s’est voulu sans ambiguïté : « Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l’apaisement et aussi à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d’Ivoire ». Des propos diversement analysés par certains observateurs pour qui, l’homme afficherait clairement ainsi son ambition pour 2020 (élection présidentielle).

« En ce qui concerne mes relations avec le président de la République, je peux vous assurer qu’elles sont bonnes, je m’emploierai en toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D’ailleurs, dans les prochains jours, avec beaucoup d’humilité, j’irai voir le président de la République pour parler avec lui », a-t-il affirmé, réfutant, tout comme le gouvernement, toute tension entre lui et le président de la République, M. Ouattara.

Sur l’arrestation de son chef du protocole, Guillaume Soro s’est refusé tout commentaire. « En ma qualité de Président de l’Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire confiance à la justice de mon pays », a-t-il simplement déclaré.

Avec ce retour et cette déclaration, une autre page s’ouvre pour la situation en Côte d’Ivoire. Souhaitons donc qu’elle soit heureuse pour le bonheur de l’ensemble du peuple ivoirien et, partant, pour l’ensemble de la sous-région, au regard du poids économique que représente ce pays dans l’espace UEMOA.

OO

Lefaso.net