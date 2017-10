APPEL A CANDIDATURES : CERTIFICAT MANAGER IFRS, délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3

Le Président de l’Université de Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, en partenariat avec l’IAE de l’Université Jean Moulin – LYON 3 (France), informe le public national et celui de l’espace UEMOA du recrutement de la promotion 2017-2018 des candidats au Certificat manager IFRS, délivré par l’IAE de l’Université Jean Moulin LYON 3.

1. Objectifs de la formation :

Contribuer efficacement à la préparation des données financières ;

Maîtriser pleinement les incidences de leurs décisions sur les états financiers de leurs entreprises ;

Analyser plus rapidement les données publiées par les sociétés dans leur secteur d’activité (clients, fournisseurs, concurrents…) ;

Effectuer un reporting en normes IFRS ;

Se préparer à une éventuelle transition des états financiers aux IAS/IFRS.

2. Public visé

Experts comptables, commissaires aux comptes, chefs comptables, directeurs administratifs et financiers, cadres comptables et financiers ou collaborateurs de cabinets d’expertise comptable, universitaires et chercheurs.

3. Condition de candidature

Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

• Un dossier de candidature dûment rempli à retirer auprès des personnes à contacter dont les noms sont mentionnés en fin de communiqué ;

• Une Lettre de motivation

• Un Curriculum Vitae ;

• Les photocopies certifiées conformes des diplômes de Maîtrise ou de Master obtenus et relevés de notes correspondants ;

• 2 photos d’identité (inscrire le nom plus prénom au dos).

Les candidats doivent être titulaires d’une Maîtrise ou d’un Master dans le domaine comptable ou financier (Comptabilité, Audit, Contrôle, Finance…).

Les personnes jouissant d’un diplôme Bac+2 minimum peuvent également présenter leur candidature. En plus des pièces précédentes ces candidats devront produire :

• Un rapport d’activités professionnelles faisant état de leur parcours professionnel ;

• Toutes pièces justifiant leur parcours professionnel (attestations délivrées par l’employeur justifiant les fonctions exercées).

L’admission s’effectue sur examen de dossier.

4. Calendrier

Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre 2017

Début des séminaires : décembre 2017

5. Droit d’inscription

Les droits d’inscription pour l’ensemble des trois modules sont fixés à :

900 000 FCFA, à verser avant le début de la formation à l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (voir adresse ci-dessous). Il est possible de ne s’inscrire qu’à un ou deux modules. Les droits d’inscription sont alors de 350 000 FCFA par module, mais l’obtention du Certificat requiert la validation des 3 modules.

6. Renseignements et inscriptions

Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO : contacter M BOUGMA Tasséré, Tél : (226) 70 29 04 21 Email : wendyam_luc@yahoo.fr

IAE-Université Jean Moulin Lyon 3 : contacter M FRIEDRICH Jean-Jacques, Tél : (33) 669 78 38 53, Email : jean-jacques.friedrich@univ-lyon3.fr

7. Dépôt des dossiers de candidature

Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, contact Tél : (226) 70 26 46 29 ou 78 68 46 30

Pr Rabiou CISSE

Chevalier de l’ordre national

Officier de l’Ordre des Palmes académiques