Localisation des Objectifs de développement durable : Des collectivités territoriales sensibilisées

2015 a marqué la fin des Objectifs du millénaire pour le développement (0MD) et le début des Objectifs de développement durable (ODD). Avec la mise en œuvre de ses 17 objectifs, 169 cibles et 232 indicateurs, les chefs d’Etat et de Gouvernement, comptent atteindre le développement et lutter contre la pauvreté à l’horizon 2030. Pour ce faire, il faut une forte implication des autorités locales, donc la participation de la population à la base. Raison pour laquelle l’Académie africaine des collectivités locales (ALGA) Ouagadougou, ex Centre international de formation des acteurs locaux (CIFAL), a initié cet atelier, dans le but d’améliorer le niveau d’information et de sensibilisation des collectivités territoriales sur leur rôle dans la mise en œuvre des ODD au niveau local.

Selon Justin Somé, Directeur de l’ALGA, la localisation des ODD est un nouveau concept. Donc il était plus que nécessaire de réunir des acteurs (élus locaux, services techniques) d’un certain nombre de collectivités pour donner la bonne information. « Quand on a fait le point des OMD, on s’est rendu compte que son échec est dû à la non implication des collectivités territoriales. Alors que la collectivité territoriale est l’institution la plus proche possible des populations et qui est appelée à répondre aux besoins de ses populations à travers l’amélioration de leurs conditions de vie », a-t-il souligné. Le monde entier a donc tiré leçon de cet échec, d’où leur implication pour la réussite des ODD.

Cet atelier qui rassemble des collectivités comme Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya, Banfora, est le bienvenu pour Armand Béouindé, maire de la commune de Ouagadougou et président du groupe de plaidoyer sur la localisation des ODD. En ce sens que le pays des Hommes intègres, qui à l’instar des autres pays, est partie intégrante du vaste programme intitulé « transformer notre monde : le programme de développement durable à l’horizon 2030 », se doit de jouer sa partition.

« L’agenda 2030 est une affaire tant du pouvoir central que des pouvoirs locaux. L’engagement pris par les chefs d’Etat et de Gouvernement en adoptant cet agenda de développement est de “ne laisser personne de côté“ », a-t-il indiqué. D’où son invitation aux participants à des échanges fructueux étant entendu que la mise en œuvre des ODD, implique la contextualisation au niveau local pour la réalisation des besoins essentiels des populations à la base.

