Coopération militaire Burkina-Taiwan : Un nouveau champ de tir inauguré à Kamboinssin

LEFASO.NET | Par Tiga Cheick Sawadogo • mercredi 23 août 2017 à 21h44min

La coopération militaire entre le Burkina Faso et la république de Chine Taïwan porte à nouveau fruit. Un champ de tir a été inauguré dans la matinée du 23 aout 2017 par le Chef d’Etat-major général des armées et l’ambassadeur du pays donateur. Logée au sein du camp Gal. Bila Zagré de Kamboinssin, à quelques encablures de Ouagadougou, cette infrastructure militaire conçue pour l’entrainement et la préparation des personnels des Forces armées nationales a couté plus de 524 millions de F CFA.