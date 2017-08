Décès de Salifou Diallo : Le président du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Célestin Koussoubé retient de lui, « un homme déterminé et battant »

Le président de l’Assemblée Nationale (PAN) n’est plus de ce monde depuis le samedi 19 Aout 2017. Comme certains Burkinabè, c’est avec une grande tristesse que le président du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Célestin Koussoubé dit avoir appris la nouvelle de son décès. Selon lui, la mort de Salifou Diallo est une grande perte pour la nation burkinabè, car il était un homme déterminé et battant qui a travaillé pour le développement du Burkina Faso.

Salifou Diallo aura marqué la vie politique du Burkina Faso pendant trois décennies et sa mort aujourd’hui est une grande perte pour le peuple burkinabè. Ainsi, c’est avec un « véritable choc et une grande tristesse » que le président du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Célestin Koussoubé confie avoir appris la disparition du PAN. « Nous avons été surpris et choqué par le décès de notre président Salifou Diallo le 19 Aout dernier parce que nous ne nous attendions pas à ça ; puisqu’il était à Bobo-Dioulasso il n’y a pas longtemps. Et nous avons organisé une certaine activité ensemble (sa coupe) et il a parcouru également certaines zones de la région lors de son court séjour », a-t-il laissé entendre. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net