Protection des berges du fleuve Mouhoun : EBA/FEM et l’AEM prônent le reboisement

• mercredi 23 août 2017 à 21h34min

L’Antenne régionale de la Boucle du Mouhoun du projet Ecosystème basé sur les adaptations/Fonds mondial pour l’environnement (EBA/FEM) en collaboration avec l’Agence de l’eau du Mouhoun (AEM) et le comité local de l’eau (CLE) Sourou 2 a lancé, le samedi 19 août 2017, une campagne de reboisement de 5300 plants dans la commune de Sono. Cette activité a concerné les villages riverains du fleuve Mouhoun notamment Koury, Boté et Sono et vise selon les initiateurs à protéger les berges du fleuve Mouhoun.