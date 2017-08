Tourisme burkinabè : Bientôt un compte satellite pour redynamiser le secteur

Le compte satellite du tourisme est un cadre comptable, fondé sur la structure du système de comptabilité nationale, qui sert à définir le tourisme, à compiler et intégrer les statistiques du tourisme. Aussi, il permet de mesurer l’importance du tourisme dans l’économie de notre pays. C’est au regard de son importance pour le développement de l’industrie du tourisme que les premiers responsables du ministère de la culture, des arts et du tourisme ont jugé nécessaire sa mise en place dans notre pays.

SG ministère en charge de la culture, Stanislas Méda

Ce 17 août 2017 à Ouagadougou, il a organisé un atelier avec les différents partenaires qui doivent participer à l’élaboration, à la validation du texte et à son opérationnalisation. Après cette phase de validation, il s’agira pour le ministère d’introduire lesdits textes en conseil des ministres pour l’adoption et la rédaction d’un guide d’élaboration dudit compte.

A en croire le secrétaire général du ministère, Stanislas Méda, le CST, une fois mis en place, permettra d’analyser en détail l’économie dans tous les aspects de la demande de biens et services associés à l’activité des visiteurs. Aussi, il permettra de mesurer l’apport du tourisme au produit intérieur brut (PIB) du pays ; les caractéristiques des ressources humaines impliquées dans le tourisme afin qu’ils contribuent davantage à l’économie du tourisme burkinabè ; les recettes fiscales générées par l’industrie du tourisme.

Les participants

Egalement, il a relevé que ce compte servira à améliorer l’organisation du secteur touristique ; à renforcer l’efficacité des politiques publiques ; à identifier l’impact des divers types de visiteurs (résident ou non, touristes excursionnistes) sur la consommation touristique.

L’autre grande utilité du CST est qu’il sera utilisé par des acteurs publics et privés très divers : l’administration nationale du tourisme, l’institut national des statistiques et de la démographie, la BCEAO, les établissements universitaires et instituts de recherches, les organisations internationales, etc.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net