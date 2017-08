Nord du Burkina : Un véhicule saute sur une mine et fait trois morts

Selon un communiqué de la direction de la communication et des relations publiques des armées, le jeudi 17 août 2017, dans le cadre de leurs actions quotidiennes de sécurisation dans la zone nord du pays, un véhicule de patrouille du convoi militaire du détachement de DJibo a été victime d’un engin explosif improvisé. Cette explosion a causé la mort de trois soldats et blessé deux gravement.

Les victimes, apprend-on de source sécuritaire, sont le soldat de 2e classe Koussoubé Sylvain, (Me 13270 12800, le soldat de 1ere classe Tiendrébéogo Franck (Mle 1212010148), la soldate de 1ere clase Bilgo Nadège (Mle 13020 11565)

Les deux blessés ont été évacués sur Ouagadougou pour une meilleure prise en charge.

« Au nom des Forces armées nationales, le Chef d’Etat-major des armées adresse ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il réaffirme l’engagement sans faille et la détermination des Forces armées nationales à protéger les populations. » conclut le communiqué des Forces armées.

