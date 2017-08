Prise en charge des blessés de l’attaque du 13 août : L’Organisation Ouest-africaine de la Santé remet un chèque de 30 millions de F CFA

LEFASO.NET | Par Herman Frédéric Bassolé • jeudi 17 août 2017 à 17h54min

Une délégation de l’Organisation Ouest-africaine de la Santé (OOAS), conduite par son directeur général, Xavier Crespin, a témoigné sa compassion et sa solidarité au peuple burkinabè quatre jours après l’attaque du restaurant Aziz Istanbul qui a fait 18 morts et de nombreux blessés. Ce jeudi 17 août 2017 au CHU-Yalgado Ouédraogo, elle a remis un chèque de 30 millions de F CFA pour la prise en charge médicale et psycho-sociale des blessés et des familles affectées par cette tragédie.