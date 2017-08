Décès de OUEDRAOGO BEATRICE : Remerciements et faire part

NABA KARFO, chef de Canton de Soubeiga,

Le Tengsoba du village de Koand – Zougou / Soubeiga – Natenga,

Toutes les grandes familles OUEDRAOGO et SAWADOGO a Soubeiga, Ouagadougou, Boussouma, les grandes familles TAPSOBA, TIEMTORE, DEME a Bilbalogho / Ouagadougou,

Les familles alliées, BELEM, TONANE, SAMNE, ILBOUDO, GUIRE, OUEDRAOGO, TOE, ZEBA, IDO, RAMDE, SEREME et amis ;

Les enfants, Gauthier Valentin Saponé, Bertine Leticia au Canada et Nadia Elodie à Ouagadougou,

Remercient du fond du cœur tous ceux qui de près ou de loin leur ont manifesté leur compassion et leur soutien spirituel, moral, matériel et financier lors du rappel à DIEU le 26 Juillet 2017, de l’inhumation le 28 Juillet de leur fille, mère, sœur, tante, belle-sœur, belle-mère et grand-mère OUEDRAOGO BEATRICE.

Que DIEU dans son infinie bonté, vous comble de grâces et vous rende au centuple vos bienfaits.

La famille vous invite à vous unir à elle dans la prière pour le repos de son âme selon le programme ci- après

 Aout 2017 :

01 au 14 Aout 2017 : Paroisse de Sandogo à 5h45mn

15 Aout 2017 : Paroisse Jean 23 à 8h30mn

Du 16 Aout au 24 Aout : Paroisse Jean 23 à 18h30mn

Du 25 Aout au 31 Aout : Chapelle des Jésuites à Gounghin à 6h20mn

 SEPTEMBRE 2017

1 et 06 Septembre : Paroisse Christ Roi de Pissy à 5h45mn

 Octobre 2017

04 et 06 Octobre : Paroisse Cathédrale (Chapelle Bethleem) à 5h45mn et 6h30mn

 Novembre 2017

01 et 03 Novembre : Paroisse Sainte Trinite de Zagtouli à 5h45mn

 Décembre 2017

01 et 06 Décembre : Paroisse Saint Pierre de Goughin à 5h45mn

 Janvier 2018

03 et 05 Janvier : Paroisse Jean 23 à 18h30mn

 Février 2018

02 et 07 Février : Paroisse Christ Roi de Pissy à 5h45mn

 Mars 2018

02 et 07 Mars : Paroisse Cathédrale à 5h45mn

 Avril 2018

04 et 06 Avril : Paroisse Sainte Trinite de Zagtouli à 5h45mn

 Mai 2018

02 et 04 Mai : Paroisse Saint Pierre de Goughin à 5h45 et 18h30

 Juin 2018

01 et le 06 Juin : Paroisse Jean 23 à 18h30mn

 Juillet 2018

04, 06 et 26 Juillet : Paroisse Saint Pierre de Goughin à 5h45mn