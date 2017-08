Institut d’accompagnement des carrières diplomatiques et internationales : Pour un monde de paix et de prospérité

Ce samedi 12 août 2017 a eu lieu le lancement de l’Institut d’accompagnement des carrières diplomatiques et internationales (IACDI). Ce lancement a été suivi d’une conférence-formation sur le thème « Emigration choisie : partir et revenir en solution » animé par le Dr Poussi Sawadogo, parrain de la cérémonie.

L’Institut d’accompagnement des carrières diplomatiques et internationales (IACDI) est né pour répondre à des besoins réels d’un monde en pleine mutation selon ses initiateurs. Il s’agit du besoin d’accompagner les diplomates et les acteurs internationaux dans leurs missions de promotion de prospérité et de paix ; mais aussi du besoin de mettre à la disposition des jeunes africains désireux d’aventures internationales un instrument de réflexion et d’orientation pour leur insertion et ce dans un seul but, participer à la construction d’un monde de paix et de prospérité. « La vision de l’institut, c’est de participer à la construction d’un monde de paix et de prospérité en participant à la formation des hommes et des femmes qui vont être des diplomates, qui vont être des acteurs internationaux qui vont influencer la dynamique mondiale en apportant leur expertise et en contribuant à l’amélioration du monde. », explique le Dr Poussi Sawadogo, parrain de la cérémonie.

Pour ce faire, l’IACDI mise sur le coaching, la formation et la consultation à travers la formation des diplomates et des acteurs internationaux, l’enseignement et l’encadrement des étudiants sur les questions diplomatiques et internationales, le soutien à la recherche à travers la mise en place d’une bibliothèque virtuelle et la promotion d’une culture diplomatique et internationale.

Le Dr Poussi Sawadogo a par ailleurs tenu à rappeler que l’IACDI ne fait pas de concurrence aux universités, instituts et centres de recherche en diplomatie, mais accompagne plutôt les personnes déjà diplômées ou en passe de l’être afin d’accélérer leur processus d’apprentissage et réussir leur implantation à l’international.

Pour Zakaria Ouédraogo, promoteur et directeur général de l’Institut d’accompagnement des carrières diplomatiques et internationales (IACDI) le début effectif des activités est prévu pour octobre 2017.

Une conférence-formation sur l’émigration pour débuter

Zakaria Ouédraogo, promoteur de l’IACDI

En marge du lancement de l’IACDI, une conférence-formation sur le thème « Emigration choisie : partir et revenir en solution » a été donnée par le Dr Poussi Sawadogo. Il a ainsi donné les clés nécessaires pour réussir une émigration. « Nous voulons préparer tous ceux qui aspirent à aller à l’international de comprendre déjà quelles sont les attentes de l’international pour être accepté dans un pays tiers. Et ensuite comment travailler dans ce pays tiers pour enrichir son propre pays et revenir comme étant une solution au pays. »

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net