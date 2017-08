Peuple du Burkina Faso

Chers Amis du Burkina Faso

Dans la nuit du 13 août 2017, aux environs de 21 heures, notre pays a encore été frappé par les forces obscurantistes, à travers une attaque barbare contre le Café Istanbul situé sur l’avenue Kwamé N’krumah.

Le bilan de cette attaque est particulièrement lourd : 18 pertes en vies humaines, de plusieurs nationalités notamment canadienne, française, koweitienne, libanaise, nigériane, turque et burkinabè, de nombreux blessés ainsi que des dégâts matériels importants. On note également la neutralisation de deux assaillants.

En adressant mes sincères condoléances et celles du Gouvernement aux familles endeuillées, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

C’est le lieu pour moi de condamner avec fermeté cet acte ignoble et barbare qui fait la honte de la civilisation universelle.

Peuple du Burkina Faso

Devant la barbarie des terroristes au Café Istanbul, la bravoure et le professionnalisme de nos Forces de Défense et de Sécurité ont été exemplaires.

Je voudrais ici leur adresser mes félicitations et mes encouragements.

J’associe toutes les personnes notamment civiles qui ont su apporter leur concours sur le terrain pour permettre de sauver des vies et apporter secours aux blessés.

Je tiens particulièrement à saluer la mobilisation du corps médical pour la prise en charge des blessés.

Peuple du Burkina Faso

L’objectif des terroristes est clair : déstabiliser le pays, empêcher notre Peuple de consolider sa démocratie dans la paix et de se mettre au travail pour construire son bonheur.

C’est pourquoi, j’invite aussi tous mes compatriotes, dans un élan de solidarité, d’unité et de dignité, à barrer la route à ces ennemis de notre Peuple.

Chers Compatriotes

Aussi longtemps que nous saurons nous unir et nous mobiliser autour de l’essentiel, le développement de notre chère Patrie, la consolidation de la démocratie dans l’intérêt supérieur de notre Peuple, dans le dialogue, la concertation et le travail, nous serons invincibles.

Mais chaque fois que nous allons donner dans la division, l’incivisme, et les escalades sur le front politique, économique et social, nous faciliterons le travail des fossoyeurs de notre Peuple.

Aujourd’hui plus que jamais, le Burkina Faso a besoin de l’unité de tous ses fils et filles pour la paix, la cohésion sociale et le travail en vue de sauvegarder la grandeur de notre Nation.

Chers Compatriotes

Le Peuple burkinabè poursuivra avec détermination, lucidité et persévérance sa marche radieuse pour consolider la démocratie, promouvoir la paix, la liberté et la prospérité.

J’invite tous les Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur et tous nos amis et partenaires à se mobiliser pour le combat du développement.

En ces moments douloureux pour notre Peuple, je vous invite à redoubler de vigilance et à coopérer avec les Forces de Défense et de Sécurité dans la lutte sans merci contre le terrorisme.

J’invite le Gouvernement à poursuivre les efforts pour renforcer les capacités opérationnelles de nos Forces de Sécurité pour une victoire inéluctable contre les ennemis de la paix et du progrès économique et social et de la démocratie dans notre pays.

Je n’ai aucun doute que le Burkina Faso surmontera cette épreuve dans cet élan patriotique salvateur.

Que Dieu bénisse le Burkina Faso

Je vous remercie.