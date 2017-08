Coupe de l’Assemblée nationale : La région du Centre, champion en titre chez les minimes

La finale de la coupe de l’Assemblée nationale dans la catégorie des minimes s’est jouée ce samedi 5 août 2017, au stade du 4 août, à Ouagadougou. Elle a opposé la région du Centre à celle des Hauts-Bassins. Le Centre est venu a bout des Hauts-Bassins par le score de un but à zéro ( 1-0).

Dès l’entame de la rencontre, la formation de la région des Hauts-Bassins a pris le match à son compte et a totalement dominé les minimes du Centre. Le match s’est joué en deux fois 25 minutes, compte tenu de l’âge des joueurs.

La rencontre était très engagée. Le score restait toujours de zéro but partout. Dans les derniers instants du match, Michaël Ouédraogo entré en cours de jeu, d’une frappe limpide, offre la victoire à l’équipe du Centre.

Le technicien de la formation du Centre Eric Gnoumou dit être venu jouer avec ses poulains dans le but de « permettre de mettre en place une équipe nationale horizon 2021. Ce n’est pas le résultat qui compte ».

L’entraineur de l’équipe de Bobo-Dioulasso exprime sa déception en ces termes : « On a dominé le match, l’équipe du Centre procédait par des contres. On s’est procuré des occasions et comme c’est la maladresse, des attaquants burkinabè ont continué de rater des occasions franches ».

Jude-Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net