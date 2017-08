Coupe du Faso dames : L’USO tient son premier titre

La finale de la coupe du Faso dames, était très engagée. Les deux formations dès l’entame du match ne se faisaient pas de cadeaux. Mais à la 16e minute, l’USO, par l’intermédiaire de sa capitaine Salimata Simporé, parvient à trouver le chemin des filets adverses.

La pluie s’est invitée à cette occasion, provoquant l’arrêt de la rencontre pendant environ 40 minutes. A la reprise, les lionnes de Djaradougou piquées dans leur amour propre, vont prendre le match à leur compte sans pour autant trouver le chemin des filets, à en croire que les dieux du football n’étaient pas de leur côté.

C’est sur ce score d’un but à zéro (1-0) que l’arbitre a mis fin à la rencontre. Les lionnes n’ont pas démérité, mais elles avaient en face une équipe de l’USO qui a fait preuve de beaucoup de réalisme.

L’entraineur de l’Union sportive de Ouagadougou David Agaléwé explique cette victoire en ces termes : « Ce qui a fait la force de l’USO ce soir c’est la sérénité. Ce sont des filles combatives, elles ne renoncent jamais ».

La tristesse se lisait dans les yeux du coach des lionnes Ousséni Ouattara qui dit : « L’USO a mérité sa coupe, Sinon nous n’avons pas démérité.C’est le football, il faut un gagnant et un perdant ».

La remise des prix

Danta AC de Dédougou et le Racing club de Bobo-Dioulasso, arrivés 3e et 4e ont reçu respectivement 750 000 francs et 500 000 francs. Les lionnes, finalistes malheureuses, ont obtenu 1 000 000 de FCFA. L’USO championne de cette 3e édition en plus du trophée et des médailles a reçu la Somme de 1 500 000 francs.

Chantal Diallo, épouse de Salifou Diallo président de l’assemblée nationale a bien apprécié la rencontre. « Ces jeunes filles se sont montrées à la hauteur du football, tel qu’on l’aime, tel qu’on aime le voir. Le football n’est pas un sport réservé aux hommes et les autorités doivent mettre l’accent sur l’encadrement des jeunes filles », a-t-elle précisé.

Jacques Théodore Balima

Jude Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net