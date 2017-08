Coupe du Faso 2017 : L’EFO remporte son treizième trophée

Epique. Cet adjectif qualifie bien la confrontation EFO-USFA à la finale de la Coupe du Faso 2017. Rarement un match au niveau national n’a été aussi enlevé.

Dès l’entame de la rencontre, l’EFO affiche clairement ses intentions pour cette finale : repartir avec le trophée.

Présents sur toutes les balles et tous les duels, les poulains de Boureima Ouédraogo ont vite fait de prendre le jeu sous leur coupe. Battus en milieu du terrain, les joueurs de l’USFA replient en défense et procèdent par de longues balles pour mettre l’attaque en activité. Mais peine perdue à plusieurs reprises car la défense de la Reine des Stades était bien en place.

Les combinaisons de l’USFA échouent toujours à la dernière minute. Devant un public à majorité acquis à leur cause, les Bleu et Blanc sont surchauffés. Ils multiplient les occasions sans pouvoir les concrétiser toutes. Blaise Yaméogo, à la 21e mn, reprenant une balle servie par Bernard Konan, ouvre le score. L’USFA est désormais menée et manque visiblement de ressources pour revenir. Le Même Blaise Yaméogo, à la 30e minute, récidive et aggrave la marque pour ses coéquipiers. EFO 2- USFA 1.

Piqués dans leur orgueil, les militaires partent puiser dans les dernières réserves d’énergie. Lors d’un cafouillage dans la surface de réparation de l’EFO, Salam Kagambèga accomplit ce qu’il sait faire le mieux : marquer des buts. Il réduit ainsi le score à quelques minutes de la pause.

Une seconde période sur-animée

Le maître de la partie renvoie les équipes aux vestiaires avec une longueur d’avance pour l’EFO. Dans le temps d’attente du retour des joueurs, l’artiste musicien Floby entretient le public. Les calculs et autres prédictions se succèdent. « Il reste 45 minutes, et à voir le jeu, l’USFA est plus proche de l’égalisation que l’EFO de marquer encore », se convainc un supporter de l’ASFA pour qui il est préférable que les militaires repartent avec le trophée.

Mais mal lui en a pris. Du retour des vestiaires, les militaires prennent effectivement les choses en mains. Ils mènent les assauts et contraignent même l’EFO à jouer sans son camp. Dans cette pression, l’EFO perd un peu d’espace dans sa défense et Latif Tchanilé, en profite pour remettre les deux formations à égalité (2-2). Seulement cette joie sera de courte durée. Car l’homme du match, Blaise Yaméogo, qui rodait dans la surface de réparation de l’USFA, reprend une balle relâchée par le portier et l’envoie au fond des filets. Les militaires sont à nouveau menés. L’entraineur, Mousso Ouédraogo, sort l’un des buteurs, Salam Kagambèga, et jette un autre sur l’aire de jeu. Sans résultats. Car le score va rester inchangé. L’EFO remporte pour la treizième de son histoire, la Coupe du Faso.

La Reine des Stade confirme bien son nom. Elle repart avec 10 millions de francs. L’USFA, finaliste malheureuse, a obtenu 7,5 millions de francs CFA. L’AS Sonabel a occupé la dernière marche du podium. Une belle finale, ouverte et disputée. Une belle victoire de l’EFO.

Jacques Théoodre Balima

Lefaso.net