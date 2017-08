Affrontement dans un site d’orpaillage : Un mort et des blessés graves

Un mort, 10 blessés dont deux graves transférés au centre hospitalier universitaire sourô Sanou de Bobo-Dioulasso et des engins roulants, des boutiques, des hangars ont été incendiés .C’est le bilan des affrontements survenus vendredi 04 Août 2017 à Lotto, un village situé aux encablures de la commune de Diébougou.

Selon des témoignages recueillis sur place l’origine des affrontements est liée à une bagarre entre un propriétaire terrien et un orpailleur dans une localité voisine Diasser. Comme l’ont attesté un conseiller municipal de Loto Augustin Dabiré et le président de l’Association des orpailleurs de la Bougouriba, Raphaël Tapsoba. En effet selon la règle générale dans les sites, l’orpailleur donne une partie de son gain au propriétaire du champ dans lequel l’extraction est effectuée. Mais dans ce cas l’orpailleur a refusé de s’exécuter. Et cela s’en est suivi d’une bagarre dans laquelle le propriétaire de la terre a subit des coups et blessures.

C’est ainsi que de cet affrontement d’un individu à individu sont nés des heurts entre les autochtones de plusieurs localités environnantes et les orpailleurs. Cette situation a entrainé le déplacement massif des orpailleurs à Diébougou. Comme d’autres personnes interrogés, Yacouba Cissé un détenteur d’une boutique et de vente de produits divers a attesté avoir perdu tout dans ce conflit. « Armés de flèches, de bâtons et de machettes les autochtones nous ont pourchassé à travers les broussailles ». Suite à notre fuite ils se sont en pris à nos biens en les incendiant. Quant à Kadi Mandé, elle dit avoir été attaquée à coups de bâtons, son hangar, sa moto et d’autres biens ont aussi été incendiés. Outre ces gens, d’autres personnes ont également été violemment attaquées. C’est le cas de Balpoutè Dabiré qui a été gravement blessé et a succombé de ces blessures.

A l’annonce de la crise , les autorités ont déployé les forces de défenses et de sécurité sur les lieux pour assurer le maintien de l’ordre. En plus de cette mesure, le gouverneur de la région du Sud-ouest Tagsseba Nitièma à la tête d’une délégation s’est adressé aux orpailleurs sur le site ce samedi 05 Août. Ainsi Il les a sommés de quitter les lieux d’ici ce dimanche 6 août 2017, faute de quoi la force sera utilisée pour les déguerpir, puisque la loi interdit l’orpaillage dans la région du Sud-ouest pendant la saison des pluies.

Après s’être entretenu avec les orpailleurs, le gouverneur s’est rendu dans la famille endeuillée pour témoigner la compassion du gouvernement aux populations. Ce fut l’occasion pour M .Nitièma de remercié les autochtones pour leur hospitalité et a appelé au calme. Pierre Palenfo le conseiller de Loto à pour sa part salué la démarche des autorités de la région pour apaiser les cœurs. « Elle est la preuve de la compassion des autorités locales pour le village et la famille éplorée » a-t-il affirmé. Par ailleurs il a confié que tout est fait pour que la localité retrouve sa tranquillité. Il ya de cela un mois et demi que les « chercheurs » d’or ont découvert le métal précieux à Loto localité situé à quelque trois kilomètres de Diébougou aux abords de la route nationale N°27 sur l’axe Diébougou-Bobo-Dioulasso. C’est ainsi qu’est née la ruée vers l’or dans ce petit village. Dès leur installation le maire de Diébougou avait invité les orpailleurs à travers des communiqués à déguerpir. Sur ce site, on dénombrait plus de 20.000 orpailleurs sur le site d’or de Lotto.

Le déplacement massif des orpailleurs dans la ville de Diébougou a causé une flambée des produits de premières nécessités .Par exemple litre du carburant coûte 1000frcs à 1500frcs. En rappel c’est un champ de mil et de mais que les orpailleurs ont transformés en site d’orpaillage en fin fin juin de l’année 2017.

Dalou Mathieu Da

Lefaso.net