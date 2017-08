Commune de Solenzo : Le chef de canton ne reconnait pas la lettre qui le destitue

• vendredi 4 août 2017 à 16h17min

Suite à la lettre adressée au gouverneur de la Boucle du Mouhoun le 20 juillet 2017, au haut-commissaire de la province des Banwa, au préfet de département, au maire de la commune de Solenzo, au chef de canton de Dédougou, au président de la communauté musulmane de Solenzo, au curé de la paroisse de Solenzo, au pasteur de Solenzo, aux directeurs et chefs de services, aux chefs de villages du canton de Solenzo et au ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, pour destitution du chef de canton de la commune de Solenzo par le conseil coutumier dont nous avons publié un extrait le mardi 1er août 2017, nous vous proposons cette fois-ci un extrait du procès-verbal de conseil extraordinaire des représentants des quartiers, des ethnies et de la jeunesse de Solenzo tenu le 30 juillet 2017, chez le chef de Solenzo.