Décès de Monsieur Norbert OUEDRAOGO : Remerciements et faire part

Le Naaba Gniouga de Somnawê, La Grande famille OUEDRAOGO à Somnawê, Ziniaré, Ouagadougou et Côte d’Ivoire La Grande famille SEDOGO à Guiloungou, Ziniaré, Ouagadougou et Cote d’Ivoire, La Veuve Madame Bernadette OUEDRAOGO Née SEDOGO à Somgandin,

Les enfants : Marie Cécile à Cissin, Joseph à Orange Burkina, Marie-Joseph à Dapoya, Michel Assistant de Douane au BVA, Thérèse au Ministère de l’Enseignement de base, Albert, Gérard et Pierre à Somgandin, Rigobert Médécin à Bamako et Edouard à Somgandin,

Les petits-enfants,

Les familles alliées,

Expriment leur profonde gratitude à tous ceux et à toutes celles qui de loin ou de près les ont soutenus spirituellement, moralement, matériellement et financièrement lors du rappel à Dieu de leur fils, époux, père et grand-père

Monsieur Norbert OUEDRAOGO, précédemment Horticulteur à la retraite à Somgandin à Ouagadougou,

Le Samedi 03 Juin 2017 à l’Hopital Yalgado de suite de courte maladie et de son inhumation le lundi 05 juin 2017 à Somnawè.

Vous renouvellent leurs sincères remerciements et leur infinie reconnaissance pour les soutiens multiformes lors de ce douloureux évènement !

Que le Seigneur rende à chacun le centuple de ses bienfaits !