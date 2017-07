Djibo : Une attaque fait 5 morts dans les villages de Ndidja, Neyba et Sibé

• mardi 25 juillet 2017 à 15h51min

Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2017, un groupe d’individus armés non identifiés auraient perpétré une attaque au nord du Burkina, plus précisément dans les localités de Ndidja, Neyba et Sibé situées à une dizaine de kilomètres de Djibo. Le bilan serait de 5 morts.