Décès de Yacouba SANNE : Remerciements

La veuve SANNE née NANA Yolande,

Les familles alliées KAGAMBEGA – OUAMENGA – KONE – DERA – OUOBA- KABORE – KIRAKOYA – KAFANDO- MINOUGOU

Adressent leurs sincères remerciements

Aux parents, amis et voisins ;

Au Directeur National de SEMAFO Naba Baongo de Goursi ;

Aux délégations :

• de SEMAFO ;

• du ministère des transports ;

• du Centre Bucco-dentaire de la commune de Ouagadougou ;

• du service d’Hépato-gastro-entérologie du CHU-YO ;

• des ressortissants des quartiers : Nemnin, kologh-naba, ouidi, Larlé et Patte d’oie

Et à tous les nombreux parents amis et connaissances.

Pour leur soutien moral, matériel et financier lors de la disparition le 17 juillet 2017 de leur fils, beau fils, époux, père, neveu et frère, Yacouba SANNE, précédemment planificateur sénior à SEMAFO.

Elles s’excusent de ne pouvoir citer des noms de peur d’en oublier.

Par ailleurs elles vous informent que le doua aura lieu le dimanche 30 juillet 2017 à 8h00 au domicile du défunt sis à ouidi.

Que le Tout Puissant vous le rende au centuple.