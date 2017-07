IN MEMORIAM : Adama FOFANA

Voilà deux (2) ans qu’il a plu à Allah le Miséricordieux de rappeler à lui notre très cher aimé père, grand père, frère, oncle Adama FOFANA

Anciennement Membre du cadre de concertation de sages, ministre chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du Gouvernement, Président du Conseil Supérieur de l’information, Conseiller Spécial du Président de la République, Ministre de l’Information, des Postes et Télécommunications de Haute Volta et Porte-parole du gouvernement. Commandeur du mérite des postes et télécommunications de côte d’ivoire, Grand Officier de l’Ordre National.

A l’occasion de cet anniversaire,

Les grandes familles FOFANA de Feu El hadj Youssouf FOFANA à Solemana, Nouna(Kossi), Bobo Dioulasso, Ouagadougou, Abidjan, Bamako, Dakar, USA, France, E A U (Qatar).

La grande famille de feu El Hadj Ousmane Sibiri OUEDRAOGO à Ouagadougou, La grande famille Yattara au mali (Nianfunké), La Grande famille SANOGO à Lanfiéra, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Les familles alliées et amies

renouvellent leurs sincères remerciements à toutes celles et à tous ceux qui les ont soutenus spirituellement, moralement et matériellement lors de cette dure épreuve.

Une lecture de coran aura lieu en sa mémoire et pour le repos de son âme le dimanche 30 juillet à partir de 8h au domicile du défunt à zogona-zone du bois.

Puisse Dieu le Tout Puissant et Miséricordieux vous rendre au centuple tous vos bienfaits.

inna lillahi wa inna ilayhi raji’un

“Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons” S2V156

Union de prières