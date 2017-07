Confédération africaine de football : La coupe d’Afrique des nations se jouera désormais à 24

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) vient d’opérer une modification historique à la Coupe d’Afrique des nations (CAN). En effet, la compétition sera jouée à 24 pays au lieu de 16 dès 2019. Egalement, la CAN ne se jouera plus en janvier mais en juin.

Le comité exécutif de la CAF a validé la proposition de son groupe de travail, à Rabat au Maroc. Ainsi, la plus prestigieuse des compétitions africaines, se jouera désormais avec 24 pays a compter de l’édition 2019 au Cameroun. Cette innovation, va apporter plus d’engouement autour de la CAN car des pays qui ne sont pas des habitués de la compétition verront leurs chances de participation élevées.

Aussi, des clubs européens étaient mécontents de voir leurs joueurs venir à la CAN en plein milieu de championnat. Ainsi que des footballeurs africains refusaient de venir défendre les couleurs de leurs nations pour ne pas se blesser et perdre leurs places de titulaires dans les clubs.

De ce fait, la CAF a trouvé la bonne formule, car la CAN se jouera désormais en fin de saison (juin) à l’instar de la coupe du monde et de l’Euro. En conclusion, les clubs européens et les footballeurs africains n’auront plus de souci à se faire à ce propos.

Jude Kiénou (Stagiaire)

Lefaso.net

Source : Africa top Sports