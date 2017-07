Jeux de la Francophonie : Les sportifs burkinabè auront à cœur de remporter des médailles

Après Rabat et Casablanca en 1989, Paris en 1994, Antananarivo en 1997, Ottawa et Hull en 2001, Niamey en 2005, Beyrouth en 2009 et Nice en 2013, c’est Abidjan qui accueillera les 8e jeux de la Francophonie au compte de l’année 2017.

Ces jeux sont le cadre par lequel les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs de l’espace Francophone rivalisent. Sur le plan sportif, le Burkina Faso sera présent dans 7 disciplines. Il s’agit du football, du handisport, de la lutte, du cyclisme, de l’athlétisme, du tennis de table et du judo. Les sportifs burkinabè engagés dans cette compétition n’auront qu’un seul objectif : Faire mieux qu’à Nice.

Jude Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net

Source : Site officiel de la Francophonie