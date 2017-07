Gouvernance dans le secteur minier du Burkina Faso : Le CGD outille des acteurs à Bobo-Dioulasso

Le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD), organise du 17 au 21 juillet 2017 à Bobo-Dioulasso, un atelier sur la gouvernance dans le secteur minier. Cet atelier contribuera sans nul doute au renforcement des capacités des participants que sont les parlementaires, les élus locaux et les corps de contrôles afin qu’ils puissent prendre une part encore plus grande dans le suivi de l’usage de la rente minière par le gouvernement.

Le Burkina Faso regorge de beaucoup de potentiels en matière minière. Ce qui doit être bien encadré et bien géré. Au plan national, le pays dispose d’une politique sectorielle des mines qui est un instrument majeur de mise en œuvre des stratégies de croissance économique de réduction de la pauvreté. Elle constitue le document de référence au niveau national, pour les acteurs du secteur minier. Cependant, force est de constater que ce secteur depuis un certain temps fait l’objet de tous les égards.

député Léonce Sanou, coordonnateur du réseau parlementaire pour la bonne gouvernance dans le secteur minier

« En dépit de l’essor du secteur minier dans notre pays, et des différents instruments nationaux et internationaux, il est apparu des insuffisances en matière de gouvernance et de transparence des ressources extractives », a affirmé le député Léonce Sanou, coordonnateur du réseau parlementaire pour la bonne gouvernance dans le secteur minier. Ainsi, c’est sans nul doute pour palier à toutes ces insuffisances dans la gestion du secteur minier, que le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) a tenu à organiser cet atelier sur la bonne gouvernance dans le secteur minier, au profit des participants que sont les parlementaires, les élus locaux et les corps de contrôles. Ainsi, cet atelier contribuera à n’en point douter, au renforcement des capacités de ces derniers, afin qu’ils puissent prendre part encore plus grande dans le suivi de l’usage de la rente minière par le gouvernement. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net