Journée scientifique de l’ISTIC : Valoriser les œuvres et productions des étudiants en fin de cycle

L’institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) a organisé, vendredi 14 juillet 2017 à Ouagadougou, sa journée scientifique. Outre l’exposition sur les ouvres des étudiants, la journée a été marquée par des panels et bien d’autres activités connexes.

Dans le cadre de la sortie de sa 29e promotion qui a lieu le samedi, 15 juillet 2017, l’Institut des sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) a organisé sa journée scientifique. Une journée qui a été marquée par la visite de quatre stands de production et de mémoire. C’est « une journée scientifique qui s’inscrit dans le but de la mise en valeur des différentes productions des étudiants de l’ISTIC pour que le public puisse être informé sur les compétences qui se forment à l’intérieur et leurs œuvres », a expliqué la directrice générale de l’ISTIC, Dr Aicha Tamboura.

Bertile Coulibaly, représentante des étudiants sortants

Au-delà de leur valorisation et de leur publication, Dr Aicha Tamboura a indiqué que les œuvres peuvent ainsi enrichir le monde scientifique dans la mesure où les chercheurs peuvent approfondir les différents sujets traités.

Bertile Coulibaly, représentante des étudiants sortants, a, quant à elle, parlé du déroulement de la formation. A l’en croire, « la formation s’est bien déroulée, mais comme toute formation, il y a eu des difficultés que nous sommes arrivés à surmonter ». La représentante des étudiants sortants a, en de cela, laissé entendre que la promotion rend hommage à une des étudiantes, décédée pendant la formation, et cet hommage va se traduire par le comportement des journalistes sortants, en offrant le meilleur exemple et en se conduisant en toute responsabilité.

La coupure du ruban devant le stand de la Radio

Outre la visite des stands, la journée a été marquée par deux panels animés par les étudiants eux-mêmes. Des panels qui ont porté sur « les déchets électroniques » et sur « le rôle de la femme dans la chefferie traditionnelle moaga ». Un ciné-débat a également eu lieu dans la soirée sur l’histoire des Kolgwéogo.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net