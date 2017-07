AstuceTIC : Recuva, un outil pour récupérer vos fichiers supprimés dans la corbeille

Après avoir passé des mois à rédiger votre mémoire de maitrise, vous n’êtes plus qu’à un doigt de décrocher le précieux sésame qui vous ouvrira sans doute les portes de l’emploi ou d’autres universités. Mais voici qu’à l’approche de la soutenance, vous supprimez définitivement par maladresse (Ce qui peut sembler absurde) votre fichier. Pourtant vous n’aviez pas pris le soin de sauvegarder votre travail sur un disque externe ou un cloud. Que faire ? Ne pleurnichez pas car il reste une lueur d’espoir grâce à quelques outils de récupération de données. Ceux-ci sont payants ou gratuits selon ce qu’ils ont dans le ventre. Découvrons l’un d’eux, Recuva.

Simple à utiliser

S’il vous arrive de supprimez un fichier (image, texte, son ou vidéo) dans la corbeille, faites confiance à Recuva. Si le fichier n’a pas été trop abimé ou effacé depuis longtemps, il le récupèrera pour vous. Comment fonctionne-t-il ? Téléchargez et enregistrez le sur une clé USB ou un disque dur externe. Après lancez-le ! Lorsque la boite de dialogue « Welcome to the Recuva Wizard » apparaîtra, cliquez sur « cancel », rendez-vous dans l’onglet « General » pour basculer en français ou dans une autre langue. Puis, allez dans « Actions » pour procéder soit à une analyse approfondie (ce qui vous prendra plus de temps) où à une analyse sur un disque bien spécifié.

Trois couleurs seront attribuées aux fichiers analysés. La couleur rouge signifie que le fichier est irrécupérable car trop endommagé. La couleur orange renvoie à un fichier qui peut être récupéré mais la probabilité reste faible. Pour ce qui est du vert, souriez, car la couleur indique que votre image, son, texte ou vidéo est récupérable. Je vous conseille de ne pas restaurer vos données sur votre disque interne. Sauvegarder les sur un disque externe avant de les analyser avec votre antivirus.

Pensez à un disque externe ou au cloud

Récupérer ses fichiers c’est bien, mais mieux vaut prendre les dispositions pour ne pas en arriver là. Il faut anticiper sur les pannes ou les attaques des virus. Si certains préfèrent créer une partition de leur disque dur interne, d’autres sont plus familiers aux disques externes de grande capacité (1To = 1000 Go). Outre cela, il est possible de mettre vos précieux fichiers en ligne en vous les envoyant (s’ils ne sont pas lourds) par e-mails ou en les stockant sur un cloud comme Dropbox ou Google Drive. L’un dans l’autre, même si vous êtes à Paris et que vous avez oublié votre ordinateur à Tansarga dans l’Est du Burkina Faso, il vous est possible de le récupérer sur une autre machine grâce à une connexion internet. Mais attention à ne pas oublier votre mot de passe.

Nous sommes tout de même conscients que votre disque dur externe peut s’abîmer ou être volé. Nous ne perdons pas également de vue que votre compte sur lequel vous avez stocké vos fichiers peut être piraté. Pour ce faire, en tant que néophyte nous vous préconisons juste de prendre soin de votre machine comme la prunelle de vos yeux, comme vous le faites si bien avec vos proches. Et si vous connaissez d’autres astuces pour récupérer les données, s’il vous plait, ne soyez pas avares et partagez-les. A lundi !

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net