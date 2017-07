Lancement officiel du site web de l’Ambassade du Burkina Faso à Dakar au Sénégal

La cérémonie a eu lieu dans la salle de Conférence de l’Ambassade en présence de nombreux invités dont les membres de l’Union Fraternelle des ressortissants burkinabè au Sénégal, les Associations, les Amicales et des amis du Burkina Faso.

L’Ambassadeur a indiqué que cet outil de communication moderne nous permet d’être sur la toile donc visible à travers le monde et surtout dans les pays relevant de la juridiction que sont, le Sénégal, le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Les utilisateurs y trouveront plus rapidement et facilement les informations qu’ils cherchent.

Elle a souligné que ce site vise à rendre plus accessibles aux usagers des services de l’Ambassade, les informations entrant dans le cadre du traitement des documents et actes administratifs, particulièrement consulaires.

Elle a noté aussi que ce portail de communication s’ouvre également sur plusieurs rubriques proposant aux utilisateurs des informations variées sur le Burkina Faso, ses institutions politiques, son histoire, son économie, sa diversité culturelle, tout en faisant un clin d’œil aux cinq pays de la juridiction.

En résumé, le site présente :

le Burkina Faso ;

l’Ambassade ;

les services relatifs aux documents consulaires ;

la diasporade la juridiction ;

les pays de la juridiction ;

le Consulat Honoraire du Burkina Faso en Mauritanie ;

les Missions Diplomatiques et Consulaires du Burkina Faso à l’étranger.

Son Excellence Madame l’Ambassadeur a vivement salué et remercié toutes les personnes ressources qui ont contribué à la mise en ligne du site web.

Elle a enfin invité l’ensemble des usagers des services de l’Ambassade à s’approprier de ce canal de proximité, pour optimiser leurs demandes de prestations des services consulaires.

Les compatriotes présents ont exprimé leur satisfaction de voir enfin l’Ambassade se doter d’un site web qui va désormais, entre autres, contribuer à faciliter la circulation de l’information au sein de la communauté à travers le newsletter.

Ambassade du Burkina Faso à Dakar/Sénégal