Appel à candidature dans le cadre de l’opérationnalisation du Centre national de Coordination du Mécanisme d’Alerte précoce et de Réponse (CNCMAPR) au Burkina Faso

Par décret n°2016-586/PRES/PM/MDNAC/MATDSI/MAECBE/MINEFID, le Gouvernement du Burkina Faso a institué le Mécanisme national d’Alerte précoce et de Réponse aux risques sécuritaires, conformément à l’article 58 (F) du Traité révisé de la CEDEAO (1993) sur la sécurité régionale qui stipule que « les États membres s’engagent à sauvegarder et à consolider les relations favorables au maintien de la paix et de la sécurité dans la région » et au chapitre 4 du Protocole de la CEDEAO relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de résolution, de maintien de la paix et de sécurité des conflits qui prévoit la création d’un système régional d’observation de la paix et de la sécurité appelé système d’alerte précoce, dont la direction de coordination se trouve à la Commission de la CEDEAO à Abuja.

Après quelques décennies de fonctionnement, il est apparu un décalage important entre l’alerte qui est souvent donnée par la Direction de l’alerte précoce à Abuja et la réponse sensée émaner des Etats membres.

A la demande de la CEDEAO, le Gouvernement américain s’est engagé, au cours du Sommet États-Unis/Afrique d’août 2014, à appuyer les efforts des Etats de la sous-région ouest africaine à renforcer leurs capacités à réagir à temps et efficacement aux diverses menaces contre la paix et la sécurité régionales, et ce, dans le cadre du « Partenariat en alerte et intervention rapide » (EWARP) avec la CEDEAO.

Selon l’accord signé entre la CEDEAO et le Gouvernement des Etats-Unis, cinq pays (le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali et le Libéria) ainsi que la Direction de l’alerte précoce à Abuja devraient bénéficier, d’un appui technique et financier pour l’opérationnalisation de leur centre national de coordination du mécanisme d’alerte et de réponse rapide pour la phase pilote.

Dans le cadre de l’opérationnalisation du Centre national de Coordination du Mécanisme d’Alerte précoce et de Réponse (CNCMAPR) au Burkina Faso, placé sous l’autorité d’un Conseil statutaire présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la task-force pour la mise en place du mécanisme national d’alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires, lance un appel à candidature, selon un processus concurrentiel, pour pourvoir les postes suivants :

Un(e) expert(e) en gouvernance et droits de l’homme ;

Un(e) expert(e) en crimes et criminalité ;

Un(e) expert(e) en sécurité ;

Un(e) expert(e) en santé ;

Un(e) expert(e) en environnement ;

Un(e) chargé(e) des technologies de l’information et de la communication ;

Un(e) agent administratif (ve) et comptable ;

Un(e) secrétaire de direction ;

Un chauffeur/coursier.

DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :

Les candidats autorisés à postuler aux divers postes doivent être des agents de la fonction publique burkinabè en activité (civils, militaires ou paramilitaires), ayant au plus 35 ans pour les postes de secrétaire et chauffeur et 50 ans à la date du 31/12/2017 pour le autres postes.

Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

Une demande manuscrite adressée à son Excellence Monsieur le Premier Ministre ;

Un Curriculum Vitae détaillé comportant les adresses de trois (03) personnes de référence ;

Une photocopie légalisée des diplômes exigés ;

Permis de conduire pour le poste de chauffeur ;

Une lettre de motivation ;

Une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité.

Procédure de recrutement :

Présélection sur dossier

Test pratique

Entretiens avec un Jury

Les personnes intéressées par cette offre d’emploi peuvent déposer leurs dossiers de candidature au sein de la Direction des Ressources Humaines du Premier Ministère ou l’envoyer à l’adresse électronique suivante : nccrmburkinavacancies@gmail.com, au plus tard le 19 juillet 2017, à 16 heures TU, la date de réception du mail faisant foi.

Le mail de transmission devra indiquer clairement en objet l’intitulé du poste.

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les phases ultérieures. Aucune suite n’est donnée à un dossier non retenu.

1. UN(E) EXPERT(E) EN GOUVERNANCE ET DROITS DE L’HOMME

Contexte : La bonne gouvernance et la responsabilité sont essentielles pour qu’un pays atteigne une véritable démocratie et un développement. Il apporte le respect des droits de l’homme, l’état de droit, la participation effective au développement, ainsi que des processus transparents et des institutions réfléchies. La clé d’une bonne gouvernance est la façon dont un pays traite sa jeunesse. En Afrique de l’Ouest, cette relation entre l’État et la jeunesse est une question délicate, qui menace la paix et la sécurité. Comprendre les obstacles à la participation des jeunes incitera la Direction de l’alerte précoce de la CEDEAO à recommander des solutions aux dirigeants des États membres qui aident à prévenir l’instabilité, les conflits et la violence.

Rôle : Sous l’autorité du Directeur du Centre, l’expert a pour fonction principale d’animer la Salle de Veille. En l’occurrence, ils devront de manière quotidienne :

Assister le Directeur dans l’analyse et la réponse dans les domaines de la gouvernance et des droits de l’homme au niveau du Burkina Faso ;

Mettre en place un dispositif de bons offices avec les institutions nationale, communautaire (CEDEAO) et la société civile pour des échanges de données, d’information et de documentation pertinentes sur la bonne gouvernance et les droits de l’homme ;

Mettre en place un réseau d’institutions/structures pertinentes engagées sur les thématiques liées à la bonne gouvernance et aux droits de l’homme ;

Participer aux briefings quotidiens portant sur les rapports provenant du système d’alerte précoce ECOWARN ;

Participer à la formulation de recommandations devant aider à la prise de décisions stratégiques ;

Œuvrer pour une meilleure compréhension des questions liées à la sécurité humaine, en particulier celles relatives à la bonne gouvernance, aux droits humains et à l’état de droit ;

Effectuer des analyses portant sur la situation politique et sécuritaire en vue de favoriser la formulation de recommandations sur la réponse rapide à mettre en œuvre ;

Assurer la rédaction du rapport national sur la situation sécuritaire, en mettant en lumière les initiatives engagées au titre de la réponse ;

Travailler en étroite collaboration avec l’Officier de liaison au niveau national et la salle situation au niveau de la CEDEAO (Abuja) ;

Exécuter toutes autres tâches qui pourraient lui être assignées.

Qualifications et Expérience

Être titulaire d’un Bac+4 années au minimum dans l’un des domaines suivants : Sciences Sociales, Droit, Sciences Politiques, Lettres ou en Administration des Affaires. En outre, justifier d’au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la bonne gouvernance, des droits de la personne et de l’état de droit.

Aptitudes Personnelles

Parfaite connaissance des outils Microsoft Office, notamment WORD, EXCEL, MS POWER POINT, ACCESS ;

Excellente capacités de communication orale et écrite Excellente aptitude à travailler en équipe ;

Réelles capacités d’organisation personnelle et de gestion du temps ;

Bonnes dispositions en matière de gestion dynamique ;

Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel.



2. UN(E) EXPERT(E) EN CRIMES ET CRIMINALITE ;

Contexte : La croissance de la criminalité transnationale crée de sérieux défis pour les structures de gouvernance et la résilience des États déjà fragiles, du Sahel au Golfe de Guinée. Cette situation est encore compliquée par les alliances entre les réseaux criminels mondiaux et les acteurs politiques nationaux. La criminalité organisée a une incidence sur la résilience et la crédibilité de l’État et de ses institutions et peut exacerber la menace du terrorisme, de l’exploitation illégale des ressources naturelles, de la prolifération des armes, de la violence dans la société et de l’abus de drogues. Parmi les autres problèmes possibles figurent le trafic de stupéfiants, la fraude par Internet, la traite des êtres humains, la contrebande de diamants, la contrebande de cigarettes, la fabrication illégale d’armes à feu, le trafic d’armes à feu, le vol à main armée et le vol et la contrebande de pétrole

Rôle : Sous l’autorité du Directeur du Centre, l’expert a pour fonction principale d’animer la Salle de Veille. En l’occurrence, ils devront de manière quotidienne :

Assister le Directeur dans l’analyse et la réponse dans les domaines de la criminalité au niveau du Burkina Faso ;

Mettre en place un dispositif de bons offices avec les institutions nationale, communautaire (CEDEAO) et la société civile pour des échanges de données, d’information et de documentation pertinentes sur la criminalité ;

Mettre en place un réseau d’institutions/structures pertinentes engagées sur les thématiques liées à la criminalité ;

Participer aux briefings quotidiens portant sur les rapports provenant du système d’alerte précoce ECOWARN ;

Participer à la formulation de recommandations devant aider à la prise de décisions stratégiques ;

Œuvrer pour une meilleure compréhension des questions liées à la sécurité humaine, en particulier celles relatives à la criminalité ;

Effectuer des analyses portant sur la situation politique et sécuritaire en vue de favoriser la formulation de recommandations sur la réponse rapide à mettre en œuvre ;

Assurer la rédaction du rapport national sur la situation sécuritaire, en mettant en lumière les initiatives engagées au titre de la réponse ;

Travailler en étroite collaboration avec l’Officier de liaison au niveau national et la salle situation au niveau de la CEDEAO (Abuja) ;

Exécuter toutes autres tâches qui pourraient lui être assignées.

Qualifications et Expérience

Être titulaire d’un diplôme d’État-major ou d’un Bac+4 années minimum en Sciences sociales, droit, sciences politiques, lettres ou en administration des affaires ou son équivalent et un minimum de dix (10) ans d’expérience professionnelle pertinente dans la recherche et la compréhension du phénomène de la criminalité organisée, la cybercriminalité.

Aptitudes Personnelles

Parfaite connaissance des outils Microsoft Office, notamment WORD, EXCEL, MS POWER POINT, ACCESS

Excellente capacités de communication orale et écrite

Excellente aptitude à travailler en équipe.

Réelles capacités d’organisation personnelle et de gestion du temps.

Bonnes dispositions en matière de gestion dynamique.

Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel.



3. UN(E) EXPERT(E) EN SECURITE

Contexte : Le terrorisme et l’extrémisme violent sont devenus une menace majeure á la paix et la sécurité. En Afrique de l’Ouest, il existe de nombreux groupes dont Boko Haram, AQMI, ISIS et Ansar-Dine qui ont détruit beaucoup de vies et de propriétés. Cela a paralysé le développement socio-économique et étouffé les investissements étrangers dans la région. Ceux-ci ont des conséquences importantes sur le développement, avec des implications régionales et mondiales.

Rôle : Sous l’autorité du Directeur du Centre, l’expert a pour fonction principale d’animer la Salle de Veille. En l’occurrence, ils devront de manière quotidienne :

Assister le Directeur dans l’analyse et la réponse dans les domaines de la sécurité au niveau du Burkina Faso ;

Mettre en place un dispositif de bons offices avec les institutions nationale, communautaire (CEDEAO) et la société civile pour des échanges de données, d’information et de documentation pertinentes sur la sécurité ;

Mettre en place un réseau d’institutions/structures pertinentes engagées sur les thématiques liées à la sécurité ;

Participer aux briefings quotidiens portant sur les rapports provenant du système d’alerte précoce ECOWARN ;

Participer à la formulation de recommandations devant aider à la prise de décisions stratégiques ;

Œuvrer pour une meilleure compréhension des questions liées à la sécurité humaine, en particulier celles relatives à la sécurité ;

Effectuer des analyses portant sur la situation politique et sécuritaire en vue de favoriser la formulation de recommandations sur la réponse rapide à mettre en œuvre ;

Assurer la rédaction du rapport national sur la situation sécuritaire, en mettant en lumière les initiatives engagées au titre de la réponse ;

Travailler en étroite collaboration avec l’Officier de liaison au niveau national et la salle situation au niveau de la CEDEAO (Abuja) ;

Exécuter toutes autres tâches qui pourraient lui être assignées.

Qualifications et Expérience

Être un officier de Gendarmerie ou un commissaire de Police, titulaire d’un Diplôme d’État-Major (DEM) ou d’un Bac+4 années minimum en Sciences sociales, droit, sciences politiques, lettres ou en administration des ou son équivalent ;

Avoir un minimum de dix (10) ans d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la sécurité et avoir suivi une formation dans la recherche et la compréhension du phénomène du terrorisme et de l’extrémisme violent ;

Avoir des connaissances en anglais.

Aptitudes Personnelles

Parfaite connaissance des outils Microsoft OFFICE, notamment WORD, EXCEL, MS POWER POINT, ACCESS.

Excellente capacités de communication orale et écrite

Excellente aptitude à travailler en équipe.

Réelles capacités d’organisation personnelle et de gestion du temps.

Bonnes dispositions en matière de gestion dynamique.

Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel.



4. UN(E) EXPERT(E) EN SANTE

Contexte : Il y a de nombreuses préoccupations liées à l’accès et à la prestation des soins de santé en Afrique de l’Ouest. Le manque de financement, une main-d’œuvre limitée, une mauvaise organisation et une pénurie de solutions viables du secteur privé ne sont que quelques-uns des nombreux dilemmes qui empêchent d’innombrables Africains de l’Ouest d’accéder durablement à des soins de qualité. Les discussions sur ces questions sont diverses et en cours. Un problème de santé évident en Afrique de l’Ouest est l’absence d’un marché du secteur privé adéquat et rentable.

Rôle : Sous l’autorité du Directeur du Centre, l’expert a pour fonction principale d’animer la Salle de Veille. En l’occurrence, ils devront de manière quotidienne :

Assister le Directeur dans l’analyse et la réponse dans les domaines de la santé au niveau du Burkina Faso ;

Mettre en place un dispositif de bons offices avec les institutions nationale, communautaire (CEDEAO) et la société civile pour des échanges de données, d’information et de documentation pertinentes sur la santé ;

Mettre en place un réseau d’institutions/structures pertinentes engagées sur les thématiques liées à la santé ;

Participer aux briefings quotidiens portant sur les rapports provenant du système d’alerte précoce ECOWARN ;

Participer à la formulation de recommandations devant aider à la prise de décisions stratégiques ;

Œuvrer pour une meilleure compréhension des questions liées à la santé humaine, en particulier celles relatives à la santé ;

Effectuer des analyses portant sur la situation politique et sécuritaire en vue de favoriser la formulation de recommandations sur la réponse rapide à mettre en œuvre ;

Assurer la rédaction du rapport national sur la situation sécuritaire, en mettant en lumière les initiatives engagées au titre de la réponse ;

Travailler en étroite collaboration avec l’Officier de liaison au niveau national et la salle situation au niveau de la CEDEAO (Abuja) ;

Exécuter toutes autres tâches qui pourraient lui être assignées.

Qualifications et Expérience

Être titulaire d’un Doctorat en Médecine, avec une spécialisation en santé publique ou/et Épidémiologie et un minimum de dix (10) ans d’expérience professionnelle pertinente dans la recherche et la compréhension des pandémies, des épidémies et des principaux problèmes de santé publique.

Avoir une bonne connaissance du système de santé du Burkina Faso.

Aptitudes Personnelles

Parfaite connaissance des outils Microsoft OFFICE, NOTAMMENT WORD, EXCEL, MS POWER POINT, ACCESS ;

Excellente capacités de communication orale et écrite ;

Excellente aptitude à travailler en équipe ;

Réelles capacités d’organisation personnelle et de gestion du temps ;

Bonnes dispositions en matière de gestion dynamique ;

Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel.



5. UN(E) ANALYSTE DE SITUATION, EXPERT(E) EN ENVIRONNEMENT

Contexte : Les États membres de la CEDEAO sont confrontés à des pressions multiples, avec de graves implications sociales, politiques et sécuritaires. Des millions de personnes sont déracinées ou en mouvement permanent en raison de cette menace mondiale. Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur et les cyclones, qui se déroulent dans différentes zones de la région, font partie des conséquences profondes du changement climatique et nous donnent un avant-goût amer de ce qui pourrait se produire dans un proche avenir pris. Dans l’ensemble, le changement climatique affecte la sécurité alimentaire et hydraulique, la santé, le développement économique et social et pourrait bien déclencher des migrations à grande échelle pendant des décennies à venir.

Rôle : Sous l’autorité du Directeur du Centre, l’expert a pour fonction principale d’animer la Salle de Veille. En l’occurrence, ils devront de manière quotidienne :

Assister le Directeur dans l’analyse et la réponse dans les domaines de l’environnement au niveau du Burkina Faso ;

Mettre en place un dispositif de bons offices avec les institutions nationale, communautaire (CEDEAO) et la société civile pour des échanges de données, d’information et de documentation pertinentes sur l’environnement ;

Mettre en place un réseau d’institutions/structures pertinentes engagées sur les thématiques liées à l’environnement ;

Participer aux briefings quotidiens portant sur les rapports provenant du système d’alerte précoce ECOWARN ;

Participer à la formulation de recommandations devant aider à la prise de décisions stratégiques ;

Œuvrer pour une meilleure compréhension des questions liées à l’environnement humaine, en particulier celles relatives à l’environnement ;

Effectuer des analyses portant sur la situation politique et sécuritaire en vue de favoriser la formulation de recommandations sur la réponse rapide à mettre en œuvre ;

Assurer la rédaction du rapport national sur la situation sécuritaire, en mettant en lumière les initiatives engagées au titre de la réponse ;

Travailler en étroite collaboration avec l’Officier de liaison au niveau national et la salle situation au niveau de la CEDEAO (Abuja) ;

Exécuter toutes autres tâches qui pourraient lui être assignées.

Qualifications et Expérience

Être titulaire d’un Bac+5 années minimum en Sciences sociales, droit, sciences politiques, lettres ou en administration des affaires ou son équivalent et un minimum de dix (10) ans d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la recherche en compréhension de l’environnement, du changement climatique et de la sécurité alimentaire, ou un diplôme de niveau BAC plus cinq ans dans l’une des deux premières de ces disciplines, plus 8 ans d’expérience professionnelle pertinente.

Aptitudes Personnelles

Parfaite connaissance des outils Microsoft Office, notamment WORD ;

EXCEL, MS POWER POINT, ACCESS ;

Excellente capacités de communication orale et écrite ;

Excellente aptitude à travailler en équipe ;

Réelles capacités d’organisation personnelle et de gestion du temps ;

Bonnes dispositions en matière de gestion dynamique ;

Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel.



6. UN(E) CHARGE(E) DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Sous la supervision du Directeur du Centre, l’intéressé doit veiller au bon fonctionnement des systèmes d’information et de communication. Il devra entre autres :

Mettre en place un cadre institutionnel viable pour la conception, l’installation, la programmation et la maintenance d’un progiciel de communication réseau comprenant notamment un intranet sécurisé doté d’un service de courrier électronique dédié, un service de téléphonie satellite PABX et une solution de communication réseau VSAT (vidéo-conférence, diffusion de données, interconnexion de réseau LAN, transmission vocale et par fax) ;

Superviser l’installation, la maintenance et la mise à jour des diverses applications logiciels et des applications SQL de la base de données du Centre ;

Administrer les diverses bases de données.

Qualifications et Expérience

Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur de travaux ou d’Administrateur de base de données, avec de solides connaissances des SIG, Réseau et Technologies de l’Information et de la Communication et justifier d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq (5) ans.

Aptitudes personnelles

Parfaite connaissance des outils Microsoft Office, notamment WORD, EXCEL, MS POWER POINT, ACCESS ;

Excellente capacités de communication orale et écrite ;

Excellente aptitude à travailler en équipe ;

Réelles capacités d’organisation personnelle et de gestion du temps ;

Solides compétences en matière de négociations et de résolution de problèmes ;

Bonnes dispositions en matière de gestion dynamique ;

Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel.

7. UN(E) AGENT ADMINISTRATIF (VE) ET COMPTABLE

Placé sous l’autorité du Directeur, l’intéressé (e) aura pour mission d’assurer la gestion et le suivi du système financier du Centre. Les tâches à exécuter dans ce cadre seront les suivantes :

Organiser et diriger les diverses fonctions administratives, en veillant au respect des politiques et procédures de l’organisation ainsi qu’au fonctionnement efficace des services administratifs, techniques et d’appui au sein de l’organisation.

Veiller au respect des procédures financières prévues dans les divers accords financiers du Centre ;

Etablir des rapports financiers périodiques.

Qualifications et Expérience

Etre titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la comptabilité, des finances ou de la gestion d’entreprise et justifier d’au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle (dont 2 à un niveau de supervision, avec un statut de permanent ou d’intérimaire).

Aptitudes Personnelles

Connaissance pratique de l’outil informatique, notamment des logiciels de Microsoft Office : Word, Excel, Ms Power Point, Access.

Excellente capacités de communication orale et écrite

Excellente aptitude à travailler en équipe.

Compétence avérée en matière de gestion de soi et du temps.

Aptitude réelle en matière de négociation et de règlement de problèmes.

Compétence en matière de gestion proactive.

Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel.



8. UN(E) SECRETAIRE DE DIRECTION

Administrer et gérer le bureau du Directeur

Assister le Directeur dans ses activités quotidiennes

Assurer la gestion des appels téléphoniques

Aider à la gestion de l’agenda du Directeur

Connaissances requises :

Avoir des connaissances en secrétariat et en bureautique ;

Avoir des connaissances en informatique (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS, KIRA)

Habiletés professionnelles

Avoir le sens de la discrétion ;

Etre de bonne moralité ;

Etre courtois ;

Avoir le sens de l’organisation et des priorités ;

Avoir de bonnes aptitudes en communication ;

Qualifications et Expérience

Etre titulaire d’au moins d’un BAC+2 en Secrétariat et Bureautique ;

Cinq ans de service en administration publique ou privée.

Indicateurs de performance

Taux de traitement du courrier dans les délais ;

Taux de satisfaction des usagers ;

Taux d’exécution de la fiche d’indication des attentes

Temps de recherche des documents archivés

Disponibilité de l’agenda journalier

Délai de production des PV / rapports et comptes rendus de réunion.



9. UN CHAUFFEUR/COURSIER

Attributions du poste

Assurer le transport des personnes et des biens en toute sécurité

Veiller à l’entretien et la sécurité des véhicules

veiller à l’ordre dans les aires de parking

Respecter la réglementation relative à l’utilisation des véhicules de l’Etat et de ses démembrements

Rendre compte de toute anomalie constatée sur les véhicules au supérieur

Renseigner le carnet de bord des véhicules

Exigences du poste

Etre titulaire du permis de conduire de catégorie C

Connaissances requises :

Bonne connaissance du code de la route ;

Bonne maîtrise du véhicule ;

Parler couramment français ;

Notions en mécanique automobile

Habiletés professionnelles :

Bonne moralité ;

Vigilance ;

Prudence ;

Sang-froid ;

Discrétion ;

Soigné ;

Courtois.