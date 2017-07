AstuceTIC : Précautions à prendre après achat d’un ordinateur portable

Ce sont les vacances. Et qui dit vacances dit surprises, cadeaux de tout genre. Pour un nouveau bachelier, rien ne serait plus extra que d’avoir son propre ordinateur portable pour surfer sur internet, faire des recherches, de faire des amis, bref, tuer le temps, comme disent les jeunes, en attendant la rentrée académique. C’est bien d’avoir un PC mais quelles sont les précautions à prendre après achat de la machine pour ne pas se retrouver vite avec une épave.

S’il y a bien une chose qu’il faut faire immédiatement avant de démarrer son nouvel ordinateur à la maison, c’est bien de noter le n° de série dans un carnet ou de photographier la série de chiffres et de sauvegarder l’image en lieu sûr. Vous saurez l’importance d’une telle précaution en cas de vol de votre machine (je ne vous le souhaite pas bien sûr). Il ne faut pas non plus jeter le reçu d’achat et le contact du vendeur surtout s’il s’agit d’un ordinateur de seconde main (Ce que je vous déconseille d’ailleurs si un test n’a pas été effectué par un informaticien avant l’achat)

Créez une sauvegarde de récupération

Si vous ne le savez pas encore, eh bien laissez-moi vous le dire. Si votre ordinateur a un problème de système dû par exemple à l’attaque d’un virus, ce qui le fait ralentir, ne désespérez pas car il vous est possible de le retrouver dans sa configuration d’origine comme s’il venait juste de sortir de l’usine (bien sûr je ne parle pas des coques abîmées ou rayées). Bien évidemment, vous perdrez toutes vos données si elles n’ont pas été au préalable stockées sur un disque dur externe. La réinstallation nécessite un DVD de restauration que le vendeur vous donne à l’achat de votre ordinateur. Ou si vous n’en possédez pas, il est impératif que vous créez vous-même (ou faites-vous aider par un pro) un support de restauration (DVD, clé USB ou disque dur externe) avant d’utiliser l’ordinateur à proprement parlé.

Un bon antivirus pour débuter

Après donc cette étape et avant de surfer sur internet pour télécharger toutes sortes de logiciels, installez un antivirus avec une licence authentique et non crackée. N’attendez pas que votre machine soit bourrée avant de la protéger. Vous risquez de ramer à chaque démarrage. J’oubliais une chose, si vous ne savez quel antivirus choisir, référez-vous à un technicien. Et même si trop de viande ne gâte pas la sauce, comme on le dit chez nous, évitez surtout d’installer plusieurs antivirus sur votre ordinateur car vous risquez de créer un conflit de leadership. Et ne soyez pas étonné si vous devenez vulnérable aux menaces.

Vous aimez la propreté, votre ordinateur aussi. Eviter de manger (surtout des repas gras) lorsque vous utilisez votre machine. Huile et fils électriques ne font pas bon ménage. C’est valable aussi pour l’eau, la poussière et la chaleur. Un ordinateur, ça respire. Faites donc bien attention !

Ces quelques conseils ne sont pas exhaustives, certes. Mais, ils vous permettront de profiter un peu plus longtemps de votre ordinateur qui sans doute vous a coûté la peau des fesses. Rendez-vous lundi pour un autre numéro d’AstuceTIC. Et retenez, cette pensée de William Kaboré, jeune entrepreneur burkinabè vivant à Taïwan, « Les eaux douces ne font pas les bons marins ».

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net