Décès de Paré Basile : Faire part

Paré Hamidou et Paré Bakary à Koin,

Paré Bayen à Koin

Paré Jean-Marc, gendarme à la retraite à Toma, Paré Bernadette à Kalabo, Paré Emmanuel à Koin, Paré Cyriaque, chercheur au CNRST et promoteur du Faso.net, Paré Kisito au ministère de l’Administration territoriale, Paré Joseph à Koin, Ki Boyan à Koin et Ki Anne-Marie à Ouagadougou, Mme Go née Paré Nakié à l’hôpital Yalgado Ouédraogo, Paré Marcel, Directeur régional du Centre de la police nationale, Paré Doro Jean-Marie à Koin, Ki Sylvain au PNUD à Conakry (Guinée)

Paré Jeanne d’Arc à Koin, Paré Noela à École privée catholique de Bobo, Soeur Edwige Paré à la Congrégation des Sœurs de Sainte Croix à Sikasso au Mali,

Ont la profonde douleur de vous faire part du décès ce 10 mai 2017 à Ouagadougou de leur frère, époux, père, cousin, ami, oncle,

PARE Basile, formateur agricole et ancien président de l’Association pour le Développement de la Région de Toma (ADRTOM).

La levée du corps aura lieu ce mercredi 10 mai 2017 à 14 H à la clinique Suka pour un transfert à Koin (Nayala)

L’enterrement aura lieu à Koin le 11 mai 2017 à une heure qui sera précisée ultérieurement.

Union de prières