Décès de TRAORE Adèle : Remerciements et faire part

Les enfants :

TRAORE Dieudonné à Bomborokuy,

Docteur TRAORE Corneille à la Commission de l UEMOA à Ouagadougou,

TRAORE Edmond à la Radiodiffusion Télévision du Burkina à Ouagadougou,

TRAORE Sabine à Bomborokuy,

Docteur TRAORE Aristide à l IRSS/CNRST à Ouagadougou,

TRAORE Hervé Aloys au Centre de Formation Professionnel de Nouna,

TRAORE Binjamin à l’entreprise PREX/BTP à Ouagadougou,

TRAORE Noelie à Bomborokuy

TRAORE Francis à l’atelier ACOMET Ouagadougou,

TRAORE François Xavier commercent de céréales à Bobo-dioulasso,

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Les familles alliés TRAORE à Bomborokuy, GANOU à Siby, Sanou à Solenzo, ZOROM à Soumiaga et Bouaké, SARR au Sénégal et à Bobo-dioulasso et AFAGACHI à Ouagadougou,

Vous renouvellent leurs sincères remerciements pour votre soutien moral, spirituel, matériel et financier lors du décès et de l’inhumation à Bomborokuy de leur fille, mère, grand-mère, arrière-grand-mère et belle-mère, TRAORE Adèle, rappelée à Dieu le mardi 03 mai et inhumé le jeudi 05 mai 2016 à Bomborokuy.

ils vous informent que pour le repos de son âme :

une veillée de prière aura lieu le vendredi 19 mai 2017 à partir de 19h 30mn au domicile familial

la messe de requiem sera célébrée le samedi 20 mai à 9h00 en l’Eglise Notre Dame de Rosaire de Bomborokuy, suivi de la bénédiction de la tombe

Unions de prières