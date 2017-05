Décès de Madame Madame OUEDRAOGO Fatimata née KARAMBIRI : Remerciements et faire-part.

Les grandes familles BARRY, TRAORE, BADINI, DIALLO, OUEDRAOGO et ZOUNGRANA, à Ouahigouya, Koudougou et Ouagadougou,

La grande famille de El Hadj OUEDRAOGO Souleymane Niono, fonctionnaire à la retraite, à Ouahigouya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et au Canada,

Mme OUEDRAOGO / SANOU Maténé, Administrateur Civil à la retraite à Ouagadougou

Les grandes familles KARAMBIRI à Tougan, Bobo-Dioulasso et aux USA,

Les familles alliées OUEDRAOGO à Ouahigouya et Ouagadougou, DEMBÉLÉ à Abidjan, Bobo-Dioulasso et au Canada,

Les frères et sœurs de la défunte, ses amis et collègues,

M. OUEDRAOGO Souleymane de Nomba à Montréal,

Les enfants OUEDRAOGO Malika et OUEDRAOGO Safia.

Très touchés par les nombreuses marques de compassion et de solidarité manifestées à leur endroit lors du rappel à Dieu de leur fille, épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et amie, Madame OUEDRAOGO Fatimata née KARAMBIRI, le mercredi 19 avril 2017 suivi de l’inhumation le jeudi 20 avril 2017 à Montréal, adressent leurs sincères remerciements à tous ceux qui de près ou de loin leur ont apporté soutien moral, spirituel, matériel et financier lors cette douloureuse épreuve.

Que Dieu Tout Puissant accorde à la défunte sa Grâce et sa Miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

Union de prières !