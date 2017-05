Journée mondiale de la liberté de presse : Un début de collaboration avec les forces de défense et de sécurité

Dans le cadre de ses activités commémoratives de la journée mondiale de la liberté de la presse, le Centre national de presse Norbert Zongo (CNP-NZ) a organisé un atelier d’échanges entre les forces de défense et de sécurité, les journalistes, les organisations de la société civile (OSC) et les partenaires techniques et financiers (PTF). Cet atelier a lieu ce mardi 02 mai 2017 à Ouagadougou.

C’est sous le thème « Les médias et les forces de défense et de la sécurité face aux défis sécuritaires actuels » que les organisateurs tiennent l’atelier réunissant les forces de défense et de sécurité, les journalistes, les OSC et les PTF. En effet dans un contexte où tous ces acteurs doivent faire face aux enjeux de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, cet atelier est considéré comme un premier cadre de dialogue et de collaboration entre ces dits acteurs.

Le directeur de publication du bimensuel « Le reporter » et président du comité de pilotage de CNP-NZ M. Boureima Ouédraogo

A cet effet, le directeur de publication du bimensuel « Le reporter » et président du comité de pilotage de CNP-NZ M. Boureima Ouédraogo souligne que l’atelier « permet d’engager de meilleurs rapports entre les forces de l’ordre et les journalistes ». Celui-ci laisse entendre que « depuis la montée de la menace terroriste, il y a des soucis liés au traitement de l’information et aussi par rapport à la perception que les forces de défense et de sécurité peuvent avoir de ladite information étant au front ».

Pour répondre à ces soucis, il explique qu’il était bon de mettre tous les acteurs autour d’une table afin de réfléchir sur le type de collaboration à choisir pour permettre à chacun de se situer par rapport au travail de l’autre. Ce qui relève que les journalistes doivent faire leur travail sans compromettre l’autre et également sans remettre en cause la déontologie et l’éthique de la profession journalistique.

Par ailleurs, M. Ouédraogo ajoute qu’à la sortie de cet atelier, chaque acteur comprendra mieux les exigences en termes de qualité du travail pour chacun dans le but de trouver des passerelles de collaboration permettant de travailler sans empiéter sur les prérogatives de l’autre.

Le thème national retenu pour conduire la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse est « Défis sécuritaires au Burkina Faso : rôle et responsabilité des médias ». Alors que « Des esprits critiques pour des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion de société pacifique, juste et inclusive » est le thème mondial choisi par l’UNESCO.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net