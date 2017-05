Projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4 : L’UNPC-B a présenté les résultats des travaux engrangés

Le vendredi 28 avril 2017, a eu lieu l’atelier bilan de restitution des résultats du volet « diffusion des bonnes pratiques agricoles (BPA) technologies de post-récolte » avec la prise en compte du genre. Cet atelier s’est tenu au siège de l’Union Nationale des Producteurs du Coton du Burkina Faso avec les membres de son conseil d’administration et l’appui du partenaire technique et financier USAID-C4Cp.

Le coton constitue un levier de développement au Burkina Faso. Cependant, les producteurs et les productrices rencontrent d’énormes difficultés dans sa production et sa transformation. C’est pour minimiser ces facteurs qui entravent la production et la transformation de l’or blanc dans notre pays, qu’est né le projet de partenariat entre l’UNPCB et l’USAID-C4Cp. Dénommé projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4, ce projet a pour but d’améliorer la sécurité alimentaire dans les zones cotonnières des pays du C4 qui regroupe le Benin, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad.

Aussi, il vise à améliorer les revenus des producteurs et des productrices, ainsi que des transformatrices et des transformateurs de coton.

Pour atteindre ses objectifs, le projet travaille sur trois axes principaux. Le premier axe consiste à soutenir la production agricole pour qu’elle soit durable à travers le partenariat régional et national. Le deuxième permet le renforcement des partenariats pour soutenir le secteur coton tandis que le troisième vise à promouvoir un environnement favorable pour le développement économique et social des femmes.

A cet effet, plusieurs formations ont été initiées en faveur des bénéficiaires qui sont les agents de l’UNPCB et les producteurs et productrices de coton dans le but de renforcer leur capacité pour l’atteinte des objectifs escomptés (accroitre leur rendement, la productivité, les revenus des ménages, la sécurité alimentaire et de lutter évidemment contre la pauvreté).

C’est pour présenter les résultats engrangés dans la mise en œuvre de ce projet, que l’UNPCB en partenariat avec l’USAID-C4Cp, a tenu cet atelier de restitution qui a regroupé d’une part les membres du conseil d’administration, les responsables de production et d’autre part les partenaires techniques et financiers. « L’objectif de la rencontre, c’est de présenter les résultats qui ont été mis en œuvre à travers les trois phases du projet » ; a affirmé Moyenga Honoré, coordonnateur national du projet USAID-C4Cp.

Ce deuxième projet qui est à sa troisième année, a une spécificité dans la prise en compte du genre. A en croire le coordonnateur du projet, dans la première phase de ce projet qui a duré sept ans, les femmes n’étaient pas fortement représentées. « C’est là qu’on s’est rendu compte que les femmes ne participaient pas assez. Donc c’est tirant leçon de cette première phase que la deuxième phase s’est focalisée sur la prise en compte du genre qui essaie de faire participer davantage les femmes aux activités de production car la femme occupe un rôle important dans la mobilisation des ressources au niveau des ménages. Donc soutenir la femme, c’est soutenir le ménage » ; a-t-il laissé entendre.

Pour le nouveau président de l’UNPCB, Bihoun Bambou, cette rencontre est une manière pour eux de rassurer tous les partenaires techniques et financiers que la crise au sein de la faîtière de coton est terminée. « C’est aussi un lieu pour se partager des idées et se donner des conseils pour que la faîtière prospère » ; a dit ce dernier.

Romuald Dofini

Lefaso.net